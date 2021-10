Po olympiádě si s kamarády na týden vyrazil do Chorvatska. Pak ale naskočil do rozjetého vlaku: trénink – škola. Novou trať zvládl na Slovensku za 2:45:25. „Vím, že jsem schopný jít rychleji,“ říká závodník A.C. Tepo Kladno, který při letošním osobáku na padesátce v Dudincích procházel metou 35 km v mezičase 2:41:26.

„Pětatřicítka je určitě příjemnější než trať delší o patnáct kilometrů,“ usmívá se čtyřiadvacetiletý chodec. „Bude se ale závodit v neuvěřitelném tempu. S trenérem nás čeká spousta práce ohledně zrychlení,“ je si vědomý závodník, který se zaměřoval na padesátikilometrovou distanci.

Na novou výzvu se Hlaváč těší, ale s široce otevřenou náručí ji nevítá. „Asi bych byl radši, kdyby zůstala padesátka. Docela mi vyhovovala. Budu na ni rád vzpomínat, ale pětatřicítka přinese nové zážitky a emoce. Bude ji možné chodit častěji než dlouhou trať, kterou mohl člověk absolvovat dvakrát třikrát do roka,“ upozorňuje.

Nyní už má definitivně po sezoně a může bilancovat. „Hlavní bylo dostat se na olympiádu a tam závod dokončit. V Sapporu jsem sice žádnou díru do světa neudělal, ale skončil jsem zhruba na místě, na němž figuruju ve světovém žebříčku. Letos jsem také nasbíral spoustu zkušeností,“ ohlíží se.

Pro nadcházející období má velké plány. Už v březnu ho čeká světový pohár v Ománu a v létě chce stihnout tři špičkové akce: mistrovství světa v Eugene, univerziádu a mistrovství Evropy v Mnichově.

„Teď mě čeká hlavně trénink a soustředění, ale ze začátku to bude docela příjemné. Do přípravy budeme kvůli objemu zařazovat i kolo, běžky, plavání a posilovnu. Omán je však docela blízko, a to už budu muset být ve formě,“ dodává Hlaváč, který na kladenském ČVÚT zahájil magisterské studium biomedicínského inženýrství.