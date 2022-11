Po divoké úvodní části, kdy každý tým skóroval dvakrát, se totiž hra zklidnila. Svěřence trenéra Romana Kielera nakopla využitá přesilovka v polovině zápasu, na kterou pak navázal Šimek po špatné rozehrávce Turnova. Hosté sice následně snížili, v tu chvíli už ale přicházely hvězdné okamžiky gólmana Brože a celé domácí obrany.

Deset minut před koncem dodal Benešovu klid na hole Pavlíček a loňští semifinále Národní ligy si nakonec dokráčeli pro vítězství. Dvaadvacetiletý útočník mohl dokonat v závěru hattricku, nicméně minul. Radost mu však zůstal. Po pěti týdnech mohl s celým týmem slavit další výhru. „Vydřené, ale důležité vítězství. Při nejdůležitějších momentech zápasu nás podržel brankář. Děkuji hráčům za přístup k zápasu,“ chválil svůj tým kouč Roman Kieler.

„Zbytečně jsme se přizpůsobili soupeřovu stylu hry, který byl čistě vyčkávací se smrtelným protiútokem. Nehráli jsme vůbec to, co umíme a co jsme neproměnili, tak Benešov trestal. Za mě smolně ztracené tři body, které jsme si rozhodne měli odvést,“ smutnil na druhé straně útočník Richard Iltis.

Benešov – Turnov 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Branky: 4. a 51. Pavlíček, 16. a 30. Tůma, 34. Šimek – 2. a 4. Novotný, 37. Janoušek. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Rozhodčí: Fišer, Recht. Diváci: 21.