České vítězství na Rallye Dakar je zase o něco blíž. Sedlčanská posádka okolo Martina Macíka zvládla skvěle i devátou etapu a na čele navýšila vedení. Na trati z Ha’ilu do Alula sice skončila druhá, nicméně i tak zvýšil náskok na druhého Aleše Lopraise na hodinu a 55 minut.

Rallye Dakar 2024 - 9. etapa | Foto: MM Production

Kamion Čenda, jak Martin Macík pojmenoval své auto, zvládá na letošním ročníku Dakaru zatím všechny terény. Navíc se mu vyhýbají jakékoliv velké komplikace. V deváté etapě vedoucí z oblasti Ha’il do Alula na něj čekal na účastníky Dakaru písek, kamení i skály.

Zdroj: Youtube

„Chvílemi jsme projížděli skalami, tam se nechtělo kamionům ani autům, ale dali jsme to. Části etapy byly prakticky trial, takže nám to tam jednou sjelo a udělali jsme pneumatiku. Naštěstí nás to moc nezdrželo a do cíle jsme s Čendou dojeli bez větších poškození,“ řekl mechanik David Švanda k deváté etapě.

Rozmanitý terén znamená pro pořadatele také více možností, jak rozmístit po trase body tak, aby nebylo úplně lehké je sebrat. „Vůbec nás nešetří ani z hlediska navigace. Sbíráme body nejenom na planinách a na místech, kde by je člověk čekal, ale taky například za skálou, to už není taková legrace,“ popisoval navigátor František Tomášek.

Ačkoliv Macíkova posádka skončila v cíli druhá, tak stále vede celkovému pořadí v kategorii kamionů. „Já jsem si to užil. Na začátku nádherné duny, velké výjezdy, trocha toho najíždění zleva i zprava a na konci 150 kilometrů v kamení, což už bylo horší, ale většina etapy byla skvělá. Mám radost, že ani poškozená guma nás moc nezdržela a pořád se držíme na prvním místě. Ještě nás čekají tři etapy, tak držte palce!“ shrnul dojmy Martin Macík.