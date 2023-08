Velkolepá show se vším všudy tak, jak se patří. Kdo v sobotu odpoledne zavítal do vlašimského sportovního areálu Na Lukách, rozhodně odcházel s parádním zážitkem. Bratři Podmolové, Libor a Filip, společně s dalšími předvedli úchvatné představení plné triků.

Vítězný skok Filipa Podmola | Video: Deník/Ondřej Jícha

Ve vlašimském sportovním areálu Na Lukách byly poprvé v historii postaveny dva freestyle motocrossové dopady. Určené byly především pro motorky, proto občas na ní další účastníci na kolech či koloběžkách měli problémy při dopadu.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Ačkoliv hlavní hvězdy v podání bratrů Podmolů byly jasné, tak umění předvedla česká špička na koloběžkách, BMX či horských kolech. Parádní triky ukázal například koloběžkář Richard Zelinka. Vlašim navíc poprvé v historii viděla double front flip na kole BMX bicyklu.

Hlavní vrchol ale patřil závěrečným skokům, kde skokani měli předvést nejlepší trik a vítěze určilo publikum. Diváci si nakonec zvolili mladšího z bratří Podmolů Filipa, který je ale při jednom skoku lehce vyděsil.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

„Bylo to super. Jsem takový ještě unavený po jetlagu, protože jsem přilít z Kalifornie. Show byla dobrá, akorát se mi povolila řídítka ve vzduchu, když jsem za ně visel dolů ve stojce. Byl jsem z toho trošku v šoku, pak jsem dal ale druhý double grab v životě, takže jsem z toho šťastný. Lidi cítili energii, takže paráda,“ říkal po dopadu Filip Podmol.

Pump park ve vlašimském areálu Na Lukách otevřela show bratrů Podmolových

I pro 27letého jezdce se jednalo o šok, když se mu při skoku povolila řídítka. „Použil bych sprosté slovo, co jsem si zařval ve vzduchu. Lidský mozek udělá 110%, aby se zachránil. Díky bohu jsem situaci zachránil a vše vyšlo a skok jsem dokončil. Není to nic příjemného. Člověk dostane facku a pak jsem byl rozdováděný,“ přiznal Podmol, který si v zámoří pořídil speciální brýle s tlumičem řízení, který si nandal na řídítka. A jak byla úplně nová, poněvadž je musel dotahovat, a nalakovaná, tak zřejmě popojela. „Mám na nich vyndané páky a jsem do nich zapřený celým tělem,“ přibližoval mladší z bratří Podmolů.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Filip, který je o dvanáct let mladší, než jeho bratr Libor, nakonec staršího sourozence v závěrečné show porazil. „On se po roce 2019 a jeho úrazu vydal směrem Dakaru. Já teď objíždím největší závody, kde se mi většinou podaří vyhrát, nebo skončit mezi nejlepšími třemi. Uvidíme, jestli se teď hecne a bude mě dohánět,“ rýpl si bratra Filip Podmol.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha