Speciálka z Rijádu do Al Duwadimi měřila 333 kilometrů a Martin Macík si v úvodu rychlostní zkoušky vedl výborně. „Ze začátku to vypadalo jako dobrá etapa. Hned jsme začali stahovat. Krásně jsme předjížděli. Jeli jsme v mokrém, hodně měkkém písku, který nám zabránil letět tak rychle, než jsme zvyklí, protože těžký kamion se v něm bořil. Ale vše šlo hladce,“ popisoval sedlčanský pilot.

Stíhací jízdu překazila prasklina v kabině. V maratonské etapě je Macík sedmý

Posádka pokračovala po klikaté trati mezi skalami. „Sem tam jsme si dali triálek. Dorazili jsme také do krásných velkých dun, kde jsme se honili s Van Kasterenem. Nejdřív jsem jeden kopec nevyjel já a musel jsem si znova najíždět, pak zase on. Bylo to náročné ale zábavné,“ přibližoval Macík.

Znenadání se ale ozvala rána a bylo zřejmé, že se s kamionem něco děje. „Vlevo vpředu nám povolilo uchycení kabiny. Museli jsme vylézt ven a zjistit, jak jsme na tom. Strávili jsme tam nějaký čas, než jsme to zakurtovali. A pak jsme zbytek etapy dojeli na půl, někdy i tři čtvrtě, plynu. To znamená, když byla rovina a nehopsalo to, tak jsme přidali, když byla trať uskákaná, museli jsme pomaleji. Tak jsme dorazili až do cíle,“ líčil komplikaci na trati 33Letý rodák z Benešova.

Poté, co posádka týmu MM Technology v pořádku dojela do cíle a mířila po silnici za mechaniky do servisní zóny, se přihodila ještě jedna lapálie. „Aby toho nebylo málo, předjel nás na silnici nějaký závodník, který na retardérech nebrzdí, odlítl mu od kol kámen a trefil nám přední okno. Přesně na prostředku je díra jako do vrat,“ vysvětlil navigátor František Tomášek. A Martin Macík zakončil: „Zase jsme si doplnili zásoby historek pro Posedlé Dakarem. Ale jsme v cíli a David je optimista. Kluci mechanici si umějí poradit. Bojujeme dál, zítra nám držte palce, zase do toho šlápneme.“

Macík si v dunách doletěl pro třetí místo, zažil smyk i velbloudy

Původně plánovaná tradiční maratonská etapa na dakarské jezdce čeká až v dunách Pusté končiny, 12. ledna. Závodníci budou přespávat v provizorních podmínkách v poušti bez zázemí a bez asistencí. Budou muset všechny opravy na svých vozidlech zvládnout svépomocí.

Tentokrát ale organizátoři, aby udrželi náročnost závodu po krácení 7. a 8. etapy, nečekaně vyhlásili další maratonskou etapu také na víkend. Měla však přívětivější podobu. Po dojetí posádek do cíle, se závodníci po silnici přesunuli do servisní zóny, kde směli pro opravy a údržbu vozů využít pomoci svých mechaniků. Čas servisu byl ale zkrácen jen na dvě hodiny. Pak auta putovala do parc fermé, kde si je závodníci vyzvednou před nedělní etapou.