Nicméně i tak společně s ostatními ženami hlásí, že na vrchol sezony jsou připraveny. „Trénovali jsme na ní hodně dlouho. Uvidíme, co bude v našich silách,“ konstatuje vlašimská sprinterka. Právě ona společně s Táborskou a Zítkovou by měly patřit o víkendu mezi opory. Právě běhy na nejkratší distance, překážky a vrhačské discipliny by měly být silnou stránkou atletek Vlašimi, naopak delší tratě, skok do dálky či hod diskem by měly být slabinami týmu.

Baráž o extraligu bude ale hodně těžká. Vlašim se představí v konkurenci dalších šesti družstev. Favoritem by mělo být Kladno, které bude hájit příslušnost k nejvyšší soutěži a už dopředu vyhlásilo, že chce baráž vyhrát. Mezi elitu postoupí pouze nejlepší dva celky, i proto není postup zatím prioritou. Cíle jsou tak udělat si osobní rekordy, případně sezónní maxima a hlavně nabrat zkušenosti a na nich stavět do budoucna. „Když se udržíme v první lize, tak postupem času bychom se do extraligy dostaly rády,“ netají se Doubková.