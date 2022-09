Přitom pohled na sestavu hostů byl příjemný „Pro boje o udržení jsme do zbraně povolali velmi zkušeného Jirku Doubravu, který sice už delší čas nohejbal závodně nehraje, ale sám nabídl pomoc v těžké chvíli. Taková nabídka se neodmítá. Po zranění se do týmu vrátila další legenda, Fanda Kalas, byť dva měsíce bez tréninku,“ vysvětloval posílení stavů trenér Stanislav Voltr starší.

Mistrovství dvojic skončilo pro Šacung už ve skupinách

Další dobrá zpráva byla, že se na plac vrátili dva hráči, kteří v zahajovacím duelu celého utkání v Plazech skolili domácí dvojku. Jenže domácí pak začali souboj otáčet v jejich prospěch. Smutný den načala srážka Dvořáka s Trucem hned v prvním míči druhé dvojice, kde se zranil Dvořák. Ani střídající Fürbacher nic nezměnil na tom, že domácí srovnali.

Poté šla na plac trojka Doubravy, Kalase, Voltra mladšího, do které v průběhu naskočil Ungermann mladší Po boji však padla. Ve druhé trojici se Dvořákovi, který musel kvůli předchozímu odstoupit), Trucovi, Fürbacherovi a střídajícímu Prachárovi dařilo vzdorovat soupeři jen v jednom setu.

Stav 1:3 z pohledu benešovských nohejbalistů značil velký špatný. Zejména když hra jednotlivců je nejbídnější disciplínou Šacungu za posledních pět let. Domácímu esu Kučerovi se postavil Fürbacher a předvedl skvělý výkon. K výhře mu chybělo málo – jediný míč. Domácí tak měli k dobru čtyři pokusy na celkové vítězství. Proměnili hned ten první, protože Prachárova trojice už postrádala mentální síly na zvrat v utkání a uhrála jen pět míčů.

„Nechtěli jsme nijak taktizovat, ale prostě zápas ubojovat. Taky jsme věděli, že rozsáhlé výběhy za hřištěm budou spíš sedět domácím, než nám. Začali jsme dobře, naše matadorská dvojka bodovala. Jenže druhá dvojka začala smolně hned v prvním balonu. Za stavu 1:1 jsem spoléhal na trojky, ale slušně zahrála jen ta Doubravova. Zpočátku hořela na příjmu, ale po vystřídání se hra zlepšila a jen trošku štěstí jí chybělo k výhře. Naopak druhá trojka byla bídná. Protočil jsem hráče, ale bez úspěchu. To platilo i o odvetě. V singlu jsme bod proti Kučerovi nečekali, ale Adam Fürbacher zahrál náš nejlepší singlový výkon v sezóně a prohrál o jediný balon ve třetím setu. Co říci celkově? Vyzdvihl bych výkon Adama Fürbachera, hrál výborně. Jirka Doubrava zahrál velmi dobře, i když měl dlouhou pauzu. Přísnější měřítko snesl ještě Standa Voltr mladší. Ostatní hráči se nad průměr nedostali. U soupeře byla podle očekávání lepší mezihra a samozřejmě nad všemi ční Kučera, který se nebojí odvázat i z těžkých pozic a jednoznačně je rozdílovým hráčem. Nic ale nebalíme, doma chceme sérii vrátit do Plazů," okomentoval duel trenér Voltr starší. Odveta v Benešově (hřiště u hotelu Benica) je na programu tuto sobotu od 14:00.

TJ Plazy – SK Šacung Benešov 1947: 5:1 (stav série 1:0)