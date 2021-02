Poslední společný trénink členové klubu SKP Judo Benešov absolvovali v polovině prosince. Od té doby se už musí každý sportovec připravovat individuálně.

K těmto samostatným tréninkům mohou používat klubem vytvořenou tabulku pro zaznamenávání počtu opakování jednotlivých cviků. Základními cviky jsou shyby, dipy (kliky na bradlech), kliky, dřepy a sed-leh.

„V průběhu ledna zapsalo do tabulky výkony celkem deset účastníků. Jsem rád, že s námi makají, ale zároveň chci apelovat na zbytek (zhruba 200 zbylých členů SKP), aby na sobě pracovali. Nezdá se to, ale už je tomu pomalu rok, co jsme situací omezováni v tréninku a návyky, na které si tělo pravidelným cvičením v průběhu času zvykalo, se pomalu vytrácejí,“ stojí na klubových stránkách SKP Judo Benešov.