Určitě největším překvapením jsou výkony Petra Lebedy, jehož premiérová sezóna je opravdu fantastická. První závod absolvoval v Plzni a to rovnou MČR v Xterra triatlonu (kolo se jezdí v terénu) a obsadil celkově 51. místo, 8. v kat. 40-49 let. V Sudoměřicích, kde se jelo na silnici, skončil celkově 9. ze 63 účastníků a 3. v kat. i přestože jel na horském kole. Stříbro bral na Xterra TT ve Vyžlovce v závodě „Elite“ a celkově z toho bylo skvělé 6. místo.

Vše bylo směřováno k Mistrovství Evropy, kteréž se letos jelo v Prachaticích. Na velmi náročné trati 1,5-35-10,5 km si Petr dojel pro celkové 220. místo a 19. v kat. Na kole a v běhu zaznamenal posun o 82 míst. Na startu bylo téměř 400 triatletů z celé Evropy včetně profesionálů. Výsledek z Prachatic jeurčitě povzbuzením do dalších závodů. Petr Lebeda tak navázal na Jiřího Kokeše, který byl člen Astry v letech 1993-2000 a později se stal mistrem světa na Havaji ve své kat. právě v této náročné formě triatlonu.

Na počátku sezónu v závodě Českého poháru ve Zlíně si velmi dobře vedla Daniela Radová, která v „super sprintu“ přišla o bronz až v závěrečném běhu. Bronz získala o dva týdny později na Poděbradském TT. V létě preferuje cyklistické závody, kde rovněž patří k žákovské špičce v ČR.

Dva starty, dvě vítězství v kategoriích. To je účet Ireny Procházkové, které po prvenství v aquatlonu /plavání, běh/ v Praze si pro prvenství na krátkém závodě v rámci Challenge Prague na pódiu došla i tady.

Lenka Šináglová v během přípravy absolvovala MČR v půlmaratonu, kde pokořila hranici 1:40 h a doběhla 18. ve své kat. Prvním triatlonem v sezóně byl hned poloviční „Ironman“ Czechman na tratích 1,9-90-21 km, kde obsadila 24.místo v kat. Na premiérovou zkušenost s těmito distancemi měla i pěkný čas 6:41 h a určitě v další sezóně zkusí další. Na letních závodech už to byly přední pozice. Sudoměřice 4. místo, Hradecký Xterra triatlon 2.místo a TT v Jiříkově na tratích 0,5-20-5 absolutní 1.místo mezi ženami.

Pěkně si vedl i Josef Šinágl, který v Sudoměřicích vyhrál kat. juniorů a v Jiříkově bral stříbro v kat. a celkové 11. místo na tratích „hobby“ 50m-10-2 km z 45 účastníků.

Sestra Anička skončila 3. v Sudoměřících a v rámci TT v Jiříkově v běhu zvítězila.

Na Melechovském TT na tratích 0,4-35-6,5 zářil Marek Tupý, který vylézal 10. z vody. V cíli se ze 135 účastníků objevil na 19. pozici a 5. v nabité kat. 40-49 let.

Na nejpopulárnějším českém středním TT Czechman startoval také Ladislav Dvořáček v kat. 45-49 let, kde obsadil 56.místo v kat. /přes 100 triatletů/ a celkově byl v polovině 700 členného startovního pole s výborným časem 5:35 h. Koncem srpna by měl startovat ve Francii na klasickém Ironmanovi 3,8-180-42 km.

Člen původní Astry Luděk Procházka po zdravotních komplikacích na prvním TT o 14 dní později na krátkém závodě „Hamrman“ 0,35-20-4 dokončil závod na 12.místě z 67 závodníků a 5. v kat 40-49 let. Na Mělnickém open závodě, který se konal v rámci Českého poháru, si doběhl pro 23. místo /75/ a 11. v kat. Na Challengetry-athlonu, kde Irena brala zlato v kat. dokončil na 10. místě v kat. a celkově ze 172 účastníků na 37. pozici. Po plavání to bylo 88.místo a od startu až do cíle si několikrát vyměnil pozici s Romanem Šebrlem. Nakonec přece jen bývalý desetibojař a olympijský šampion našeho závodníka předběhl definitivně 500 m před cílem.

Do závodů se zapojili i další členové. Robert Šachl absolvoval závody v Poděbradech a velmi dobře zajel v Jiříkově – 11. místo v kat. a 29. celkově.

Zkušenosti ze závodů letos mají i Miloš Holada a Jindřich Slunečko. Prvně jmenovaný bral v Sudoměřicích 16.místo v kat., druhý 20. místo. Lukáš Procházka na Challengetry-athlonu 10. místo v kat.

V tomto roce startují triatlonisté Astry už v nových dresech a postupně rozšiřují řady. Nyní se počet členů pomalu blíží dvaceti a ukazuje to, že triatlon v Benešově znovu žije, což je dobrá zpráva.