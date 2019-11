Superfinále, tedy vyvrcholení tří nejvyšších ligových soutěží v průběhu jediného dne, bylo hlavním tahákem domácí nohejbalové sezóny. V Praze se na Podvinném mlýně o mistrovský trůn postupně utkaly dva nejlepší celky z dorostenecké ligy, ženské ligy a před televizními kamerami i mužské extraligy.

Superfinále nohejbalu 2019 | Foto: Martin Maršálek

I když benešovský Šacung se do finále ani v jedné ze soutěží neprobojoval, své zastoupení v Praze přece jen měl. A to díky svým hráčům, kteří letos hostují v jiných oddílech. To je i případ dorostence Nikolase Truce, který kromě startů za mužské A i B družstvo mateřského klubu hostuje v dorostenecké lize za Český Brod. Z Prahy však nemohl odjíždět spokojený, jeho tým ve finále podlehl Vsetínu 2:4.