Beach Service nyní působí v Praze, v Pardubicích, v Plzni, v Českých Budějovicích a také v Benešově. O dění v týmu a v areálu benešovského S-Centra jsme si povídali s Jakubem Věrnochem, hlavním trenérem a manažerem.

Věnujete se výhradně plážovému volejbalu, nebo i klasice?

Věnujeme se jen plážovému volejbalu, jsou to dva rozdílné sporty. Pokud to někdo s beach volejbalem myslí vážně, musí se připravovat na písku po celý rok.

Než „zakotvíme“ v Benešově, řekněte mi, který klub z vašeho „portfolia“ je vlastně nejsilnější?

Fungujeme jako jeden klub a spolupracujeme mezi sebou. Často například spojujeme hráče napříč městy. Stává se pak, že se v naší mládežnické kategorii spojí například hráčky z Prahy a Pardubic a vytvoří nezastavitelnou dvojici.

Jakými úspěchy se chlubíte?

V roce 2017 a 2018 jsme vyhráli titul nejlepšího klubu plážového volejbalu v ČR. V letech 2018 a 2019 jsme ovládli mládežnické kategorie na MČR U17 a MČR U18. V roce 2019 vybojovali hráči Beach Service na MČR U17 a U18 sedm medailí, na halových MČR U17 a U18 získali čtyři zlaté, tři stříbrné a čtyři bronzové medaile. Jakub Vála (Plzeň) se svým parťákem vybojovali v roce 2019 pátou příčku na světovém okruhu FIVB v Ománu. Ondřeji Heřmanovi (Praha) se na ME U18 podařilo vybojovat 9. místo. Na MČR mužů v roce 2020 skončil Ondřej Heřman ve svých 18 letech pátý. Na MČR U18 2020 Beáta Ročková (Pardubice) s Markétou Příhodovou (Praha) skončily druhé a na mužském MČR U18 2020 Ondřej Pohl (Praha) s Vojtou Poledníkem (Praha) obsadili třetí příčku.

Jaké soutěže hrajete?

V plážovém volejbalu jsou celoročně soutěže organizovány jak pod hlavičkou svazu, tak prostřednictvím dalších subjektů, kterými jsou zejména kluby. Hráči Beach Service se tedy účastní jak svazových, tak klubových soutěží, které jsou organizovány po celé ČR. Jsme věkovým složením poměrně mladý klub, takže naše hráče najdete zejména v kadetských a juniorských soutěžích. Nicméně někteří mladí hráči se začínají již prosazovat i v dospělých kategoriích.

Kdo si vede nejlépe?

Tím, že hráče spojujeme napříč městy, jsou poměry sil celkem vyrovnané. Nicméně v Českých Budějovicích teprve začínáme, takže zde s dětmi a mládeží ještě tolik nesoutěžíme. V Benešově je nyní díky nové posile z řad dětí ve věku sedm až devět let na výsledky ještě brzy. Takže „papírově“ jsou na tom teď nejlépe Pardubice, Praha a Plzeň.

Zastavme se tedy v Benešově. Kdy tu vznikl klub BeachService?

V roce 2014 jsme se začali rozšiřovat po republice a Benešov byl prvním novým areálem. U jeho zrodu stáli naši tři šéftrenéři, zejména pak Kristýna Marková, která zde vychovala úspěšné hráče. Například mistryni ČR do 17 let z roku 2018 Nikol Součkovou, která je z nedalekých Nespek.

Kolik členů a hráčů v Benešově máte?

V Benešově jsme se v loňském létě rozrostli, vznikla nám nová skupina osmiletých dětí. Máme taky skupinu mládeže, pokročilých a dospělých. Hráčů a členů máme momentálně v Benešově přes padesát.

Která věková kategorie je nejpočetnější?

Největší skupinou je i nejnovější skupina malých dětí. Za to jsme moc rádi a věříme, že z nich jednou budou skvělí beach volejbalisté nebo klidně sportovci s jiným zaměřením. Naším cílem je děti se sportem seznámit, naučit je nadchnout pro sport a ten si zamilovat, zapojit je do party a udržet je v pohybu po celý život.

A kterou kategorii byste rádi posílili?

Obecně asi ty nejmladší kategorie. Je s nimi sranda a nás baví dětem otevírat dveře do světa sportu, učit je benefity pohybu a předávat jim týmový zážitek. Beach volejbal je ale skvělý sport i v tom, že ho může hrát opravdu každý, je to zábava a není k tomu skoro nic potřeba. Našemu nejstaršímu členovi je přes šedesát let a pořád si rád zahraje i zatrénuje. Takže vlastně jsou u nás vítání úplně všichni. Mezi členy máme celé rodiny.

Je zájem o beach?

Ano, popularita tohoto sportu pořád stoupá. Beach volejbal je pravidelně nejsledovanějším sportem olympiády. O jeho největší boom se postaraly Markéta Sluková s Kristýnou Kolocovou, které v roce 2012 v Londýně vybojovaly úžasné páté místo. Beach je atraktivní sport, který můžete hrát celoročně. Nepotřebujete žádné speciální vybavení. A vzhledem k tomu, že se dá hrát dva na dva, tak sehnat parťáky na hru taky nebývá těžké.

Jak lákáte mladé nováčky?

Prakticky po celý rok pořádáme nábory. Je tedy možné se do našeho klubu přihlásit kdykoliv. Nováčkům nabízíme zkušební trénink zdarma. Případně pak doporučujeme, aby se noví zájemci zapojili do našich letních příměstských táborů, kde s námi stráví nabitý týden plný sportu, zábavy a her.

Jak v Benešově sháníte trenéry, je jich dostatek?

Trenéry vychováváme zejména z našich hráčů, kteří pro to mají vlohy, znají dlouhodobě naši filosofii a rozumí našemu přístupu ke trénování. Šéftrenéři mají za sebou již patnácti a víceletou praxi. Já jsem trenérem třetím rokem.

Vše je zaměřeno na soutěžení, nebo si mohou přijít zájemci i jen tak „plácnout“?

V benešovském areálu je možné si pronajmout kurt a přijít si zahrát. Většina hráčů se pak chce stejně stát členem, protože potom může chodit hrát prakticky kdykoli a navíc má v členství i tréninky a další výhody.

Loňský a také zatím i letošní rok ale vše trochu přibrzdil. Jak jste fungovali a jak fungujete?

Vždy, když to šlo, tak jsme se snažili trénovat na maximum. Když jsme nemohli do haly, běhali jsme venku. A když jsme nemohli ani to, tak jsme navázali on-line tréninky a různými klubovými výzvami nebo dalšími on-line akcemi. Naší snahou bylo a stále je zůstat v maximální možné míře v kontaktu s našimi členy.

Co letos?

Zatím jsme pořád on-line a budeme i nadále. Naši on-line nabídku se snažíme obměňovat a rozšiřovat, aby se nám podařilo zaujmout co nejvíce členů. Nicméně je to čím dál tím těžší, osobní kontakt nám začíná hodně chybět. Navíc rodiče začínají mít strach o fyzické zdraví svých dětí, takže se společně snažíme zaktivovat co nejvíce hráčů a hráček alespoň takhle na dálku. Stále trénujeme, ale pouze on-line. Vymýšlíme zájemcům individuální plány, snažíme se být v kontaktu s co nejvíce členy. Určitě neplánujeme přerušit fungování. I kdybychom naší snahou zaujali jedno dítě, které díky nám maká, rádo nás vidí a baví ho s námi trávit čas, stojí nám to za to.

Jaké cíle máte pro letošní rok?

Samozřejmě s ohledem na situaci kolem nás. Především bychom se už moc rádi vrátili na písek. Bylo by super, kdyby bylo léto se vším všudy: turnaje, kempy a další společné akce. V květnu a v září připravujeme soustředění v Itálii, to bychom také rádi uskutečnili. Hlavním cílem asi bude všechny zase rozhýbat, dostat je do formy, dát jim nějaký řád a skrze pocity po tréninku, po zápase a po společně strávených chvílích jim připomenout, jak skvěle jsme se měli, než jsme byli odříznuti.