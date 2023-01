Soutěž je vypsaná pro jednotlivce ve střelbě ze vzduchové pušky, vzduchové pistole a rychlopalné vzduchové pistole. Výsledky se pak započtou do nominace na Mistrovství republiky ČR.

FOTO: Čtyřicítka dětí si na střeleckých závodech vyzkoušela svou mušku

Závod se střílí na vzdálenost 10 metrů podle pravidel sportovní střelby. V sobotu 14. ledna dopoledne střílejí nejmladší závodníci ve třech kategoriích vzduchovou puškou vleže. Odpoledne přijdou na řadu další puškové disciplíny a to už v poloze vestoje, která se střílí od dorostenecké kategorie až po dospělé.

Po dlouhých letech bude znovu obnovený závod z rychlopalné vzduchové pistole na otočné terče. Závodník tak musí zasáhnout všech pět otočných terčů v časových sériích za 8, 6 a 4 sekundy.

V puškových disciplínách vleže i u nejmladších kategorií střelci dosahují nástřelů přes 300 bodů, neboť se zásahy hodnotí na desetiny bodu. V neděli se střílejí pistolové disciplíny.

FOTO: Nejlepší střelkyní Česka je mezi dorostenkami Vlasta Horáková z Benešova

Díky elektronickým terčům InBand už střelci a jejich trenéři nebudou muset na zásahy hledět přes dalekohledy. Výsledek střelci ukáže displej na tabletu umístěném na každém střeleckém stanovišti.

„Každý zásah je ihned zobrazen na displeji včetně vyhodnocení s přesností na desetiny. Závod je tak zajímavý nejen pro samotné soutěžící, ale i pro diváky,“ zhodnotil Jiří Měchura.

Program soutěž o Pohár města Benešova



Sobota 14. ledna 2023 – vzduchová puška



Kategorie:

1. VzPu 30 ran s oporou (pro neregistrovanou mládež)

2. VzPu 30 vleže mládež do 12 let

3. VzPu 30 vleže mládež do 14 let

4. VzPu 40 dorost

5. VzPu 60 ženy, juniorky

6. VzPu 60 muži, junioři



Nedělě 15. ledna 2023 – vzduchová pistole



Kategorie:

1. VzPi 40 dorost

2. VzPi 60 ženy, juniorky

3. VzPi 60 muži, junioři

4. RVzPi 2x30



Prezence začíná v sobotu i v neděli v 8 hodin, závod začíná v 9 hodin. V neděli závod v rychlopalné vzduchové pistoli začne v 9.30 hodin.



Do závodů se přihlásilo více než 200 závodníků i z jiného než středočeského regionu (České Budějovice, Plzeň, Písek, Praha, Liberec, Ostrava). Velké množství přihlášených závodníků je zejména v mládežnických kategoriích. Každý rok dosahují vysokých výsledků s mnoha limity I. výkonností třídy.



