Florbalový projekt Subterra cup dospěl do Národního finále. Kompletní česká část mezi kluky se sjela ve středu do Prahy, aby z ní vzešel účastník pro dubnové Superfinále. Mezi osmičkou nejlepších se objevilo i Gymnázium Benešov, který obstál v konkurenci všech krajských vítězů a nakonec skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě. V All Stars týmu se objevila i juniorská reprezentantka Karolína Mezerová.

Gymnázium Benešov obsadilo v Národním florbalovém finále čtvrté místo | Foto: Český florbal

O florbalu se často říká, že se jedná o školní sport. Často se hraje při hodinách tělocviku a hodně členů ho díky tomu začalo hrát na aktivní úrovní. V areálu pražského Hamru Braník se odehrál další ročník Národního finále mezi středními školami, kam přijelo také Gymnázium Benešov, které se střetlo s dalšími úspěšnými týmy z ostatních krajů na území Čech vyjma Hradeckého a Pardubického, které byly přesunuty do moravské části.

V konkurenci dalších sedmi středních škol postoupil benešovský gympl mezi nejlepší čtyři celky západní části. Po krkolomné základní skupině postoupil do čtvrtfinále ze druhého místa. V něm si poradil s Chebem, následně ale padl s pozdějším vítězem z Prahy - Obchodní akademie Kubelíkova, v souboji o bronz následně prohrál s libereckou strojní školou, kterou před tím v základní skupině porazil. „Je to obrovský úspěch. Jsme mezi nejlepšími osmi v republice. Parádní výsledek, ale trošku hořký,“ komentoval jeden z trenérů Miloš Vojtíšek, jinak hráč třetiligového Benešova.

Současným studentům se tak nepovedlo navázat na pět let starý úspěch, kdy si Benešov zahrál v ostravském superfinále. Nyní se musel spokojit se čtvrtým místem. „Tým byl super, makal. Florbalistů jsme měli skoro až přehršel. Nepodařilo se nám ale dotáhnout akce do úspěšného konce. Před branami soupeře jsme skončili a nic v síti,“ smutnil kouč Vojtíšek, který na turnaji vedl možná i pár budoucích spoluhráčů z mužského áčka. „Je tam pár hráčů, kteří se už teď podílí slušnou prací pro benešovský celek. Byli tam i hráči, se kterými počítáme do budoucna,“ pochvaloval si mladý kouč.

„Chyběla produktivita, která nás poslala na čtvrté místo. Chtěli jsme zopakovat historii, podívat se na Superfinále z trochu jiného pohledu a z hrací plochy. Škoda, zkusíme zabojovat příští rok,“ hlesl smutně Vojtíšek. „Náš cíl byl určitě O2 arena, což se nepovedlo. Když jsme prohráli semifinále, tak nám trošku došly síly bojovat dál. Se čtvrtým místem jsme ale spokojeni,“ uvedla Karolína Mezerova jinak hráčka extraligových Bohemians.

Foto: Bleskový uragán zničil veškeré naděje. Benešov opět končí ve čtvrtfinále

Osmnáctiletá florbalistka byla jedinou holkou na jinak chlapeckém turnaji, rozhodně se ale neztratila. „Určitě mě nenechávali a normálně do mě šli. S kluky jsem hrála po dlouhě době, nicméně určitě si mám z toho co odnést. Fyzicky jsou na tom úplně jinde a z tohoto pohledu bylo pro mě náročné zvládnout celý turnaj,“ poznamenala Mezerová, která se probojovala i do juniorské reprezentace a v Praze ukázala, proč do ní náleží. „Spoluhráči si z toho občas dělají srandu, že jsem reprezentantka. Nijak se tím ale nechlubím. Kdo to ví, ten to ví,“ podotkla studentka benešovského gymnázia.

Benešov tak odjel domů se čtvrtým místem, tedy bez medaile, avšak s jedním individuálním oceněním. Mezerová byla vyhlášena mezi nejlepší šestici hráčů celého turnaje tzv. All Stars týmu. „Asi jsem byla oceněna, že jsem turnaj s kluky zvládla. Samozřejmě si toho hodně vážím a jsem za to ráda, nicméně bylo tady spoustu šikovnějších hráčů než jsem já,“ řekla objektivně Mezerová.