Tréninky budou probíhat v hale ZŠ Jiráskova. „Hala "BOIS" je až do prázdnin uzavřena. Proto jsme hledali další možnosti i vzhledem k omezením, které je nutné dodržovat,“ uvedl oddíl a doplnil: „Vždy se sejdeme před halou. Hráči již budou převlečeni do sportovního oblečení, aby se v hale pouze přezuli a šli trénovat.“

Rozpis tréninků

Přípravky a elévové - každé úterý od 16:00 do 17:30

Mladší a starší žáci - každé úterý od 18:30 do 20:00

Dorostenci - každý čtvrtek od 18:00 do 20:00

Podmínky nastavené pro využívání haly:

- maximálně 100 osob včetně doprovodu a trenérů

- do haly přijdou všichni najednou již převlečeni

- trenéři a doprovod musí mít roušku

- nesmí se převlékat ani v šatně, ani na hale

- do sprch je vstup zakázán

- na WC lze jít jen po jednom

- důrazný zákaz na plivání na hale