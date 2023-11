Florbalisté Benešova jsou opět ve hře. Druhou polovinu základní části Národní ligy – Západ začali výhrou na půdě Králova Dvora a po vítězství 5:7 se na něj bodově dotáhli. Navíc se mu přiblížily i pozice pro play off, které se zdály být ještě v říjnu hodně vzdálené.

ilustrační foto. | Foto: FBŠ Slavia Plzeň

Mohou jsi oddechnout, jsou totiž zpět. Benešovští florbalisté zvládli hodně důležité utkání pro vývoj zbytku sezony. Porážkou v Králově Dvoře by si pozici hodně zkomplikovali, avšak v klíčovém duelu měli od začátku mírně navrch a domácí tým drželi v šachu. Už ve čtvrté minutě otevřel skóre Sklenář. Následně si hosté vždy dokázali přichystat odpověď, když se domácím podařilo srovnat.

„První dvě třetiny byly vyrovnané a ve třetí třetině jsme byli produktivnější a tím jsme si zajistili vítězství v takhle důležitém utkání. Všichni v zápase podali dobrý výkon,“ pochvaloval si trenér Lukáš Brož. Jeho svěřenci zlomili utkání na svou stranu ve 49. minutě, kdy využili přesilovku. Následně v krátkém sledu přidali ještě další dvě trefy a rázem vedli o tři góly. Královu Dvoru se podařilo už pouze akorát snížit.

Naše slabá produktivita a nemohoucnost v některých situacích nás opět stála utkání. Hosté chtěli poměrně více vyhrát, bojovali a střelecky byli někde jinde než my. Hostující gólman předvedl nadprůměrný výkon a držel akcie svého týmu ve vzduchu. V závěrečné třetině jsme udělali spousty chyb do obrany a soupeř je nemilosrdně trestal. Jediný pozitivní z tohoto utkání je to, že ve vzájemném zápase jsme v plusu,“ zhodnotil utkání domácí kouč Michal Kubert, jenž narážel na fakt, že Králův Dvůr ovládl první duel rozdílem pěti branek.

Benešov se ale výhrou dotáhl na víkendového soupeře. Navíc může opět reálně pomýšlet na play off. Na příčky zaručující vyřazovací boje ztrácí momentálně jen čtyři body. Další výhodou pro něj je, že se všemi soupeři okolo hraje doma.

Králův Dvůr - Florbal Benešov 5:7 (1:1, 2:3, 2:3)

Branky: 6. a 60. Hájek, 30. Urbánek, 36. Šíma, 42. Nový - 22., 24. a 49. Šimek, 34. a 51. Poláček, 4. Sklenář, 54. Tůma. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Rozhodčí: Brak, Provazník. Diváci: 103.