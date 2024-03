Ve florbalové sérii play-down mezi Pískem a Benešovem platí zatím pravidlo můj dům, můj hrad. I třetí utkání vyhrál domácí tým. Jihočeši se tentokrát před vlastními fanoušky uskromnili ohledně střílení gólů a vyhráli 5:2, nicméně vedou 2:1 na zápasy. Další duel se odehraje o víkendu v Bystřici.

Benešov prohrál v sérii na půdě Písku i podruhé. | Foto: FbC Písek

Benešov tentokrát v Písku propásl druhou třetinu. V té první sice jednou inkasoval, ale s domácím týmem hrál jinak vyrovnanou partii. Až v prostředním dějství si Jihočeši vytvořili klíčový náskok, který si v závěrečné části pohlídali.

Za hosty skóroval poprvé až ve 46. minutě Pulpán. Další branku přidal na startu 53. minuty, ale nikdo ze spoluhráčů se k němu nepřidal. Domácí následně promarnili i trestné střílení. I tak si třígólový náskok uhlídali a ujali se znovu vedení v sérii.

Výhra po třech měsících. Florbalisté se probrali z letargie

„Zápas, co se týče skóre, nedopadl podle mých představ. Každopádně jsme měli osekanou sestavu. Na to, v jaké sestavě jsme přijeli, jsme předvedli nad rámec povedený výkon. K tomu skóre, mohli jsme určitě přidat víc gólů, šance na to jsme měli. Bereme tento zápas pozitivně,“ řekl člen realizačního týmu Marek Garreis. Tradiční kouč Lukáš Brož na střídačce chyběl.

Série se nyní vrací zpět na půdu Benešova, který bude ve víkendovém utkání v Bystřici usilovat znovu o srovnání série. „Skóre je sice příznivější pro Písek, ale věřím, že příští týden vyrovnáme na 2:2 na zápasy a troufnu si říct já i celý tým, že tuhle sérii ukončíme stavem 4:2 pro nás,“ prohlásil Garreis.

Benešov – Písek 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Branky: 6. Králík, 22. Kolínský, 24. Šareš, 39. Walter, 50. Slunečko - 46. a 53. Půlpán. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Rozhodčí: Chuděj, Trejbal. Diváci: 142. Stav série: 2:1.