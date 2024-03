Je konec. Florbalisté Benešova se loučí s Národní ligou a v příští sezoně budou působit v divizi. Rozhodla o tom víkendová porážka 3:6 na půdě Písku. Jihočeši získali potřebný čtvrtý bod k završení série a budou moci ještě o záchranu bojovat v baráži.

Florbalisté Benešova prohráli s Pískem i počtvrté a padají do divize. | Foto: FbC Písek

„Těžko se hledají slova, každopádně děkujeme soupeři za sérii,“ uvedl trenér Lukáš Brož, který se už v průběhu sezony obával, aby nedopadla hororově, nakonec se tak stalo. Jeho svěřenci vstoupili parádně do zápasu, kdy už po dvaceti vteřinách otevřel skóre Balík, avšak Písek ještě do konce úvodního dějství otočil skóre zápasu na svou stranu a ujal se vedení 3:1.

Benešov nad propastí. Florbalisté doma prohráli a čelí sestupu

„První třetina i přesto, že jsem brzo vstřelili branku, pro nás nebyla optimální, od druhé třetiny se nám dařilo více držet balónek a hru vyrovnat, ale ve třetí třetině Písek odskočil a pro nás už bylo složité vyrovnat,“ podotkl Brož.

Benešovu sice vycházely parádně vstupy do jednotlivých třetin, nicméně Písek dokázal vždy odskočit a nepřipustil žádné komplikace a došel si pro poslední čtvrtý bod série. Benešov se tak příští rok představí o soutěž níž v divizi. „Děkujeme všem co nás v sezóně podporovali, budeme se snažit co nejdříve do Národní ligy vrátit,“ uzavřel Brož.

Písek - Benešov 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Branky: 10., 18., 51. a 60. Měřička,9. Mikeš, 38. Cigánek - 1. Balík, 23. Garreis, 41. Michal Vojtíšek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Rozhodčí: John, Starý. Diváci: 177. Konečný stav série: 4:1.