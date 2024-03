Florbalisté Benešova jsou jedinou porážku od pádu do divize. Jejich soupeř dokázal ovládnout čtvrté utkání 5:3. V sérii s Pískem tak prohrávají už 1:3 na zápasy a o víkendu budou na jihu Čech odvracet konec sezony.

Benešovští florbalisté prohráli čtvrtý zápas série a jsou na pokraji sestupu. | Foto: FbC Písek

V Bystřici se odehrál doposud nejvyrovnanější zápas celé série. Oba týmy věděly, že se hraje o hodně. Benešov mohl srovnat sérii a Písek naopak chtěl získat mečboly. Jihočeši byli nakonec úspěšnější a možná i šťastnější, protože o jejich výhře rozhodla trefa na 3:4 zkraje závěrečného dějství.

„První dvě třetiny se hrál vyrovnaný zápas, kdy se několika dobrými zákroky předvedli gólmani. Ve třetí třetině rozhodl čtvrtý gól, kdy jsme nedostoupili hráče, který skóroval. I přes veškerou snahu se nám v druhé polovině třetí třetiny nepodařilo skórovat, a tím jsme si zápas prohráli,“ zhodnotil utkání trenér Benešova Lukáš Brož.

Benešov znovu padl v Písku. V sérii opět ztrácí

„Sportovně musíme uznat, že Benešov nás ve třetí třetině hodně zmáčkl a doslova jsme ubránili hubený výsledek. Zápas připomínal spíš bitvu než florbalový zápas, ale jsem rád, že jsme utkání zvládli a urvali bod z venkovního nepříjemného prostředí. Poděkování všem našim hráčům za odmakaný výkon a i klobouk dolů před mladými, který dokázali takhle zabrat ve vypjatých moment,“ řekl kouč Písku Martin Hanzlík.

Jihočeši nyní vedou 3:1 na zápasy a o víkendu mohou doma celou sérii ukončit a poslat Benešov do divize. Pokud by páté utkání dopadlo v jeho prospěch, pak by celé play-down vyvrcholilo boji o velikonočních svátcích, kdy je naplánován případný šestý i sedmý duel.

Benešov – Písek 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Branky: 13. Tůma, 16. Šimek, 30. Vojtíšek - 12. Prčík, 14. Cigánek, 33. Kolínský, 42. Šareš, 58. Měřička. Vyloučení: 1:3. Využití: 2:1. Rozhodčí: Hejzlar, Kněžík. Diváci: 52. Stav série: 1:3.