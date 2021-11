Skvělá úvodní čtvrtina v podání hostujícího celku byla pouze naladěním na zbylá tři dějství. V nich se odehrálo drama, které hodně prověřilo psychické rozpoložení všech zúčastněných. S příchodem druhé čtvrtiny se totiž oba týmy střídaly v iniciativě. Na přeskáčku vždy uhrály sérii bodů, díky které se dostaly do vedení, nebo se přiblížily soupeři. Nakonec vyšla ze zápasu šťastnější Slovanka.

„Bylo to těžké utkání. Víme, že jsme rivalové, kteří se potkali na konci sezony a hned na začátku to bylo celkem husté, že jdeme hned na sebe. Jsem spokojená za výhru, ale vidím ještě kupu chyb, které musíme doladit,“ komentovala po zápase trenérka Slovanky Marcela Kramer.

Famózní stíhačka přišla pozdě. Slovanka těsně podlehla Slavii

Její svěřenkyně totiž v závěru málem o výhru přišly. S přibývajícím koncem začaly zmatkovat. Buškova sedm vteřin před sirénou zahodila oba trestné hody a domácí hráčky mohly z následného protiútoku vyrovnat. Rozehrávačky Slovanky nechaly zcela trestuhodně osamocenou velmi úspěšnou reprezentantku Srbska Tarkovičou na hranici trojky. Dostala se ke střele, ale minula koš a tím pádem odmítla prodloužení.

„Myslím si, že by utkání vypadalo daleko jinak, kdybychom nezahodily jasné šoupáky z pod koše. Musí se nám vzpamatovat některé hráčky. Slovanka má tým složený celkem dobře. Doufám, že do budoucích zápasů to bude lepší a lepší,“ podotkla Kramer. Hned o víkendu čeká její svěřenkyně další očekávaný duel. V domácí hale v Benešově se totiž utkají s Chomutovem, se kterým se v přímém souboji střetnou o šesté místo.

Ostrava – Slovanka 79:82 (18:26, 39:43, 61:64)

Nejvíce bodů: Zeithamerová 16, Hálová 16, Harapesová 10, Šafránková 10, Brejchová 10.