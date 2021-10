Bez větších potíží si pro další ligovou výhru dojel pražský USK do Benešova, kde přehrál Slovanku 125:47. Pražanky si tak v pátém kole ženské basketbalové ligy vytvořily letošní rekord v nastřílených bodech i rozdílu mezi oběma celky.

Tým Slovanky | Foto: Petr Hněvsa

Pražanky povzbuzeny dvěma výhrami v Eurolize v řadě si i v klasicky zúžené ligové sestavě nedělaly problémy a do zápasu vlétly drtivým náporem. Za první čtvrtinu nastřílely 35 bodů, v té druhé zvládly ještě o dva body více a jejich náskok se blížil padesáti bodům. Domácím navíc chyběly Pohunková s Harapesovou. „Obě jsou zkušené hráčky, které by týmu pomohly nějak to ukočírovaly. Bohužel v téhle době se dějí zlé věci a musíme se s nimi poprat,“ smutnila trenérka Slovanky Marcela Kramer.