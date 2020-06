Jan Zídek o tom ví víc než dost. Dvacetiletý odchovanec USK Praha má za sebou první rok na zámořské univerzitě ve slunném Malibu, není to ale tak dávno, kdy s basketbalem málem skončil. Vždyť do Ameriky nakonec odstartoval až z druhé ligy v pražském Radotíně…

„Přišlo období, kdy jsem trochu váhal, jestli chci basket hrát i dál. Měl jsem hodně školy a na chvíli jsem toho i nechal. Pak mi ale začal chybět a hlavně jsem si uvědomil, kolik jsem tomu už dal, a viděl potenciál, který tam je,“ líčí nejmladší z rodu Zídků.

Kromě sportovní stránky se pro cestu za velkou louži rozhodl i kvůli šanci na kvalitní vzdělání v zahraničí. Zakotvil na Pepperdine University, která je vzdálená jen 40 minut jízdy od UCLA, kam v první polovině 90. let chodil Zídkův otec. Ten tehdy se svým univerzitním týmem vyhrál šampionát NCAA.

Hra je rychlejší

Tlačil na svého syna, aby šel v jeho stopách? „Tu myšlenku dost propagoval. Kvůli škole, ale i kvůli osobnímu rozvoji, osamostatnění, nabrání zkušeností a získání nových kontaktů. Nicméně když mi pomohl dostat se do Ameriky, už to nechal na mně,“ popisuje Jan Zídek.

Životu v USA se přizpůsobil bez potíží, studium oboru „business administration“ mu v porovnání s gymnáziem v Radotíně nepřijde výrazně náročnější. Jiné je to na palubovce: basketbal v NCAA je na špičkové úrovni.

„Hlavně rychlost hry byla neporovnatelná s tím, co jsem znal z Česka. Zvykal jsem si na vysokou intenzitu a fyzičnost hráčů,“ říká 205 centimetrů vysoký power forward. Nedostatek rychlosti Zídek kompenzuje dobrou střelbou, tvrdostí (nejen) pod košem a čtením hry. V úvodu sezony nastupoval na hřiště jen na dvě až tři minuty, postupně se ale dostal na porci přes 20 minut za zápas. „Pak jsem se zranil, ale celkově jsem rád, co jsem jako nováček zvládl,“ pochvaluje si.

Luxus i tragédie

Jeho škola sídlí v kalifornském letovisku Malibu, jež je proslulé luxusem a vysokou koncentrací celebrit. „Znát to je, studenti jsou tam z bohatších rodin,“ přitakává Zídek. „Jednou na naši školu přijel hrát syn LeBrona Jamese a často u nás v létě trénují i hvězdy NBA.“

Odvrácenou stránku života celebrit představuje lednová havárie vrtulníku s Kobem Bryantem na palubě. Zídek to měl skoro z první ruky. „Stalo se to totiž asi deset minut od Pepperdine v takovém kaňonu. Někteří spoluhráči ten den dokonce slyšeli jeho helikoptéru a sirény záchranářů. Lidi to snášeli těžce,“ vzpomíná na smrt basketbalové legendy.