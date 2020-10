Aspoň jedna dobrá zpráva v těžké době: Po nové cyklostezce můžete až do Prčic

Zní to jako trefná glosa dnešní neveselé doby, ale ve skutečnosti je to jedna z mála pozitivních zpráv alespoň pro obyvatele a milovníky Sedlčanska. Na konci cyklistické sezony už mohou vyrazit po nové cyklostezce do obce Prčice, která je v nespisovném tvaru součástí oblíbeného českého rčení. Sdružení pod vedením stavební firmy BES, dceřiné společnosti Metrostavu, právě dokončilo tzv. Krčínovu cyklostezku. Trasa o délce 13,5 km vede ze Sedlčan přes Radeč, Mezný a Hulín, díky minimální šířce 2,5 m vyhovuje požadavkům na obousměrný provoz a její součástí jsou gabionové opěrné zdi v terénních zářezech.

Nadšenci cyklistiky mohou využít novou cyklostezku. | Foto: Petr Dušek

„Zatímco epidemická situace nám nepřála, počasí ano, a když se to sečetlo, vyšlo nám z toho dokončení podle původního harmonogramu. A nadprůměrné teploty nám hrají do karet i teď, protože cyklisté mají ještě týden dva šanci novou cyklostezku otestovat. Vzhledem k tomu, že za současné situace jde o jednu z mála povolených, byť rovněž omezených aktivit, věřím, že ji místní i přespolní náležitě ocení," říká stavbyvedoucí Radim Poustka ze společnosti BES. Přestože nová trasa vede oblíbenou rekreační oblastí, velký význam bude mít i pro místní obyvatele, jimž bude sloužit k bezpečné a komfortní přepravě do zaměstnání, škol či za službami. Podle statistik BESIPu je Středočeský kraj pro cyklistiky nejnebezpečnějším regionem – vede statistiky nehodovosti jak v počtu těžkých zranění, tak v počtu úmrtí. Díky nové cyklostezce se cyklisté budou moci vyhnout hlavnímu tahu mezi Příbramí a Sedlčany a dalším frekventovaným silnicím v regionu. O spojení jediných dvou měst sedlčanského regionu stezkou pro cyklisty se hovoří již od roku 2007. Nakonec byla výstavba cyklostezky pojmenované po staviteli rybníků Jakubu Krčínovi zahájena až v prosinci loňského roku. Pro Sdružení obcí Sedlčanska ji vybudovala společnost BES ve spolupráci se společností M – SILNICE. O financování stavby za 87 milionů korun včetně DPH se podělily Státní fond dopravní infrastruktury, Středočeský kraj a Sdružení obcí Sedlčanska. Petr Dušek

