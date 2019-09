KDY: 1. 10. - 30. 11.

KDE: Dolní Kralovice

ZA KOLIK: cca 3000 korun

Opět se novým školním rokem rozbíhají pod vedením tanečních mistrů manželů Maršálkových taneční kurzy pro dospělé začátečníky. Začnou v úterý 1. října a potrvají do 30. listopadu vždy ve čtvrtek od 20 do 22 hodiny ve společenském sále v Dolních Kralovicích. Přihlášení je možné pouze v páru, kurz sestává z osmi lekcí plus závěrečný večer. Bližší informace na tel. 317 856 223 nebo na Obecním úřadě v Dolních Kralovicích a cena kurzu dle počtu přihlášených párů (+/- 3000 korun za pár).