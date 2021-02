KDY: 26. ledna, 17:00

KDE: rezervace na e-mailu rezervace@svkul.cz

ZA KOLIK: zdarma

„Gruzie je rozlohou sice nevelká, ale přírodními krásami a bohatou historií oplývající země na hranicích Evropy a Asie. Najdeme zde zbytky původních třetihorních pralesů, skalní města vytesaná do skal,“ uvedli organizátoři. K tomu bude Blahuš hovořit také o místní kuchyni a proslulém víně. Na akci je nutná rezervace, a to na e-mailu rezervace@svkul.cz. Následně vám bude zaslán kód do aplikace Zoom. Účast je zdarma.