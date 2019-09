KDY: 23 - 27. 9.

KDE: Benešovsko

ZA KOLIK: 30 korun

Benešovsko – V týdnu od 23. do 27. září se po celé ČR naplno rozbíhají podzimní Srdíčkové dny. Tradiční sbírka organizace Život dětem pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi a zapojit se do ní může úplně každý. Tváří podzimní části se staly sestřičky Karolínka a Michalka. Obě dívky trpí nevyléčitelnou nemocí zvanou mukopolysacharidózou. Srdíčkové dny jsou největší veřejnou sbírkou organizace Život dětem. Probíhají třikrát ročně na podzim, v zimě a na jaře. Charakteristické jsou pro ni skupiny dobrovolníků v ulicích, kteří prodávají drobné sbírkové předměty. V letošním roce to budou magnetky se zvířátky a různobarevné propisovací tužky se se srdíčkem v hodnotě 30 korun. (red)