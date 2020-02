KDY: Do 28. února 9:00-16:00

Expozice je veřejnosti přístupná do 28. února od úterý do neděle od deváté do šestnácté hodiny. Vstupné je 100 korun, děti a ZTP to mají za 55.