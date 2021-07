Příměstské tábory bude plné záhad i sportování

Již tradičně pořádá bystřické Mateřské centrum Kulíšek v polovině prázdnin dvoutýdenní příměstský tábor určen pro děti od 6 do 12 let. Každý den trvá od osmé do šestnácté hodiny. V ceně 2000 korun za celý týden je zahrnut oběd, dvě svačiny a pitný režim.

Příměstské tábory v MC Kulíšek. Ilustrační foto | Foto: archiv MC Kulíšek

KDY: 26. - 30. července a 2. - 6. srpna

KDE: Bystřice, MC Kulíšek

ZA KOLIK: 2000 korun První turnus proběhne od 26. do 30. července a bude plný záhad, luštění, zábavy a napětí. Detektiv Kulich spolu se svými asistenty bude pátrat po bystřickém pokladu, který byl kdysi odcizen, ale jak vše dopadne, bude jasné až v poslední táborový den. Na děti čeká nejen poznávání okolí, luštění tajenek a kvízů. I netradiční obědy budou zahaleny tajemstvím. Až vyluštění tajného písma nebo rozluštění mapy zajistí dětem, aby nehladověly. Druhý turnus proběhne od 2. do 6.srpna a tentokrát bude ryze sportovní. Před dětmi bude nelehký úkol zvládnout několik disciplín, ve kterých se pak utkají na páteční olympiádě. Autor: Vanda Pechová