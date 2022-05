Pro počet cizích jazyků, které si člověk za život dokáže osvojit, neexistuje přesně určený limit. Jasné ale je, že nějaký samozřejmě existuje, ovšem každý člověk ho má trochu jinde. „Pro počet jazyků obecně platí, že jich lze zvládnout tolik, kolik jich jsme schopni neustálým používáním udržet. Individuální rozdíly pak vycházejí z mnoha faktorů, jako úroveň verbalizace myšlení, komunikativnost, i počet a typ jazyků již dříve osvojených,“ říká pro Deník Karel Ježek z Laboratoře experimentální neurofyziologie Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Cizí řeč si může osvojit prakticky každý. „Lze konstatovat, že se všichni rodíme s polyglotickým potenciálem – tedy že jsme schopni přirozenou cestou zvládnout komunikovat ve více jazycích. Děti z bilingvních či trilingvních rodin s tímto nemají problém,“ nastiňuje Ježek.

Samozřejmě ale ne každý za svůj život ovládne cizích řečí více. „Důvod je v tom, že s osvojováním dalších jazyků nezačínáme včas. S věkem klesající neurální plasticitou jde učení čemukoli stále hůře. Ale začneme-li do 10-12 let, lze jazyk výborně do dospělosti zvládnout,“ zmiňuje Ježek.

Ztraceno ale nic není ani pro ty, kteří se rozhodnou s učením cizího jazyka začít v dospělosti. „I později lze začít - gramatiku a slova se naučí každý – ale vyžaduje to mnohem větší důslednost a píli – nejlépe do jazyka každodenně přepnout. Nicméně se završeným psychomotorickým vývojem si již neosvojíme dokonalou výslovnost,“ upozorňuje odborník.

Lidé, kteří si dokáží osvojit vůbec největší počet cizích jazyků, jsou označováni jako polygloti. Někteří nejslavnější údajně ovládali cizích řečí několik desítek.