Malá dívka svým zraněním podlehla i přes hodinovou péči záchranářů, kteří se ji snažili resuscitovat. Na místo letěly dva vrtulníky. "Maminku vezli do Motola se středně těžkým zraněním pozemní cestou, jedna holčička letěla do Motola také se středně těžkým zraněním," řekla Homolová. Záchranáři vyslali k otci dětí psychologického interventa.

Ještě před 19. hodinou bylo tělo holčičky stále na místě, čekalo se na příjezd koronera, ulici monitorovaly i policejní drony.

Nálada ve vsi spadla pod bod mrazu. Ve školce se zrovna chystaly koláče na sobotní posvícení, na kterém měly vystupovat děti s pásmem písniček a říkanek. A najednou na všechny lidi jakoby padla tíha světa. V obci se zhruba 650 obyvateli všichni znají maminku s dětmi i řidiče.

„Snažíme se vymyslet, jak rodině v okamžiku téhle příšerné tragédie pomoci. Ozývají se mi lidé z obce, účast je velikánská. Ale jak se jim dá pomoci?“ říká starostka Blanka Řezáčová a chvěje se jí hlas. „Za všechny si dovoluji vyjádřit rodině upřímnou soustrast,“ dodává.

