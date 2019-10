Není proto divu, že jejich odvážný čin vzbudil pozornost lidí.

Mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Petr Olšan potvrdil, že se jedná o trojici mužů z uherskohradišťské záchranky.

„Musím vám něco říct. Jiný to asi neudělá a asi ani nemůže, moc lidí to neví a oni jsou ti poslední, kdo by to řekl a z tohoto prozrazení bude průšvih, tihle lidi o toto nestáli. Včerejší nehoda kamionu s palmovým olejem na D1 měla mít původně oběti tři. Dvě z nich zachránili záchranáři z Uherského Hradiště, kteří byli v prvním autě, co u toho bylo. Neuvěřitelná náhoda. Jeli z konference z Prahy. Vytáhli dva lidi, třetí jim doslova uhořel pod rukama. Byl zaklíněný. Nešlo to. Hrdinové, o kterých by se měl "svět" dozvědět. Tak ti světe o nich říkám! Jmenují se Jiří Vašica, Martin Mikloš a Jiří Stuška,“ napsal na svém facebookovém profilu Pavel Novotný.

O komentáře nebyla nouze ani na oblíbeném portálu Co mě těší i štve v Uherském Hradišti.

„Obrovská čest těm co tam pomáhali,“ píše uživatel jménem Josef Polášek.

Následuje reakce autorky, označující se jako Vendy Gráfová.

„Klobouk dolu chlapi, všechna čest za pohotový zásah a záchranu životů.“

Přidává se také Renata Horníčková: „Chlapi, jste borci.

Hlavně brzy vymažte z hlavy ten hrozný zážitek. Udělali jste moc a moc.“

Krizová situace

Jeden člověk zemřel, desítka dalších utrpěla zranění a zničeny byly kamion plus sedm osobních aut včetně služebního vozu policie. Takové jsou následky hromadné havárie s následným obřím požárem, k níž došlo v neděli 13. října před půl osmou večer na dálnici D1 za obcí Psáře na Benešovsku; na 49. kilometru ve směru na Brno v blízkosti sjezdu na Vlašim.

Nehoda také přinesla dlouhodobější dopravní kolaps. Nejen na dálnici, jež zůstala uzavřena po dlouhé hodiny, ale i v jejím okolí; na všemožných objízdných trasách. Krizová byla situace v dopravě zvláště v neděli večer a pak během dopravní špičky pondělního rána. V obou směrech: citelným zdržením v kolonách se nevyhnuli jak motoristé mířící na Prahu, tak jedoucí od metropole.

Mnohem větší tragédii zřejmě zabránil pohotový zásah svědků, upozornil v pondělí Petr Svoboda z centrály středočeských hasičů.

„Bleskově pomohli účastníkům nehody dostat se z havarovaných vozidel na bezpečné místo ještě před příjezdem záchranných složek,“ upozornil na rozhodný zásah lidí, jimž podle jeho slov patří velké poděkování.

„Bez jejich duchapřítomné pomoci by následky nehody byly patrně mnohem horší!“ zdůraznil Svoboda, že nebýt pohotového zásahu, mohli ve vracích svých aut uhořet i další lidé.

Hromadná havárie

Jak se události seběhly a kdo je hlavním viníkem tragické bouračky, zůstává předmětem šetření policie, v jehož rámci bude upřesněna i hmotná škoda. Hasiči zatím vyčíslili odhad následků požáru: 10 milionů korun.

Prvotní zjištění napovídají, že na počátku byl střet kamionu, cisterny převážejí palmový olej, s osobním autem, uvedla v pondělí mluvčí benešovské policie Eva Stulíková. S tím, že se cisterna převrátila na bok a začala hořet.

„Následně došlo ke střetu s dalšími čtyřmi osobními vozidly, z nichž se některá také vzňala,“ konstatovala. Sanitky záchranářů odvezly z místa osm zraněných. Hasiči museli bojovat nejen s mohutným ohněm, ale také utěsnili tmelem víko cisterny, aby omezili únik oleje.

Když před půlnocí přijela jiná cisterna kvůli přečerpání nákladu, ukázalo se, že havarovaný kamion má přečerpávací systém po nehodě značně poškozený.

„Hasiči tak museli hodně improvizovat, aby se jim podařilo přepravovanou látku z cisterny dostat,“ konstatoval Svoboda. S tím, že krátce před půl pátou ráno měli odčerpanou téměř polovinu.

„Okolo šesté hodiny pak specializovaná firma pomocí jeřábu otočila cisternu zpět na kola a začalo přečerpávání zbylého obsahu,“ připomněl. Na zásahu na Benešovsku se podílely hasičské jednotky dokonce až z Kolína a Kutné Hory (přivezly osvětlovací balony) a z Mladé Boleslavi (s výkonnou elektrocentrálou).

Zcela uzavřena zůstala dálnice v obou směrech do třetí hodiny po půlnoci, kdy se podařilo uvolnit jeden jízdní pruh ve směru na Prahu. Druhý byl otevřen dopoledne. Horší byla situace ve směru na Brno. Tam se v pondělí během dne podařilo zprůjezdnit pouze jeden pruh. Druhý nebylo možno otevřít ani odpoledne kvůli odklízení ztuhlého oleje a opravám povrchu vozovky i svodidel.

Náraz do vozu policie

Bezprostředně s touto nehodou souvisel i malér, po němž vrtulník transportoval na operační sál v Praze těžce zraněného policistu, který v neděli večer společně s kolegou odkláněl dopravu na 34. dálničním kilometru.

„V okamžiku, kdy jeden z policistů zůstal sedět ve vozidle, které vytvářelo zátaras přes jízdní pruh, narazilo do něj přijíždějící vozidlo. Jeho kolega, který odkláněl dopravu, stačil uskočit – a utrpěl pouze šok,“ konstatovala Stulíková. Připomněla, že zraněný policista už je mimo ohrožení života.