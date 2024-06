Takový děj ale nakonec vyvrátila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. „K události došlo dopoledne ve čtvrt na devět. Řidič nákladního vozidla ročník 1983 měl nedostatečně zajištěný převážený náklad. Při cestě od centra Trhového Štěpánova směrem na Chlum poté, co v pravotočivé zatáčce prudce zabrzdil, aby se nestřetl s protijedoucím sobním automobilem Citroën řidičky ročník 1977, mu kláda z návěsu vyjela a spadla na vozovku, těsně před osobní auto. To pak do překážky nejelo,“ popsala.

Odvětvený kmen stromu spadl podle mluvčí nikoliv na auto, ale jen na vozovku. Tam do něj ale najelo protijedoucí osobní auto. „Vozidlo už nestačilo před překážkou zastavit,“ připomněla mluvčí.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková potvrdila, že její kolegové skutečně první pomoc na uvedeném místě poskytovali. „V péči jsme měli ženu se stresovou reakcí a bolestí horní končetiny. Po ošetřeni byla převezena do nemocnice v Benešově,“ sdělila.

Řidič nákladního vozu měl orientační dechovou zkoušku na alkohol negativní. Případ zatím benešovská nehodovka neuzavřela a policisté dál zjišťují jeho příčiny.