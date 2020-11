„Na tísňovou linku Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR byla ohlášena dopravní nehoda na dálnici D1 před 73. kilometrem ve směru z Prahy do Brna v katastru obce Dunice na Benešovsku. Do stojícího kamionu tam narazila ve vysoké rychlosti další nákladní souprava,“ popsal Jaroslav Gabriel, mluvčí HZS Středočeského kraje.

Kvůli závažnosti události vyslalo operační středisko na místo čtyři jednotky hasičů ze Středočeského kraje a z Kraje Vysočina. Na místo vyjeli profesionální hasiči ze Zruče nad Sázavou a dobrovolní hasiči z Čechtic. Pomoci středočeským kolegům jeli i profesionálové z Humpolce. Na místo vyjel také velitel čety a speciální čtyřnápravový vyprošťovací automobil z benešovské stanici HZS.

„Před příjezdem hasičů bylo upřesněno, že v jednom z kamionů zůstali zaklíněni dva vážně zranění lidé, řidič a spolujezdkyně. Ze zdemolovaného tahače unikal olej a nafta. Hasiči po příjezdu ihned začali s vyprošťováním zraněných. Řidiče se podařilo z kabiny zachránit a předat zdravotnické záchranné službě do 15 minut,“ popsal mluvčí HZS.

Žena však dál zůstávala uvězněna ve deformované kabině. Vyprošťovací automobil se ale kvůli absenci záchranné uličky nemohl až k nehodě dostat a uvízl v koloně. Proto na místo jel také druhý vyprošťovací automobil ze stanice v Pelhřimově.

„Hasiči se zraněnou ženou komunikovali, ale nebylo možné se k ní rychle dostat. Pro maximální urychlení prací velitel zásahu nasadil hasiče s hydraulickými nástroji ze dvou směrů. Jedna skupina postupovala ze střechy návěsu, druhá z vnitřní části havarované soupravy. Šlo o mimořádně náročný zásah, vyprošťování trvalo bezmála dvě hodiny a bylo fyzicky velmi vyčerpávající,“ potvrdil Jaroslav Gabriel.

Hasiči se museli vyrovnávat nejen s tím, ale náročné to pro ně bylo i psychicky. Zraněná žena totiž celou dobu zásahu naříkala bolestí. První se k ní propracovala skupina ze střechy návěsu, kudy ji také vyzvedli k nezbytnému prvotnímu ošetření lékařem. Poté byla v nosítkách opatrně spuštěna po třech sadách nastavovacích žebříků na zem a přepravena do vrtulníku, kterým byla letecky transportována do nemocnice.

„O úniku ropných produktů na těleso dálnice byl v průběhu zásahu informován vodoprávní úřad. Odvoz vraků zahájila odtahová služba po 23. hodině, pak následovaly úklidové práce. Uzavřená dálnice ve směru do Brna tak mohla být zprůjezdněna až ve čtvrtek v časných ranních hodinách,“ doplnil mluvčí středočeských hasičů.

„Benešovští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem šetření," dodala policejní mluvčí Veronika Čermáková.