/VIDEO/ Samoobslužný vysavač ve Vlašimi se na konci srpna stal terčem zloděje. Ten stroj poškodil a ukradl z něj schránku z mincemi, přičemž způsobil škody za tisíce korun. Natočila ho při tom bezpečnostní kamera.

Případ se odehrál 25. srpna krátce po 2. hodině ranní a mluvčí policie Barbora Schneeweissová potvrdila, že pachatele natočila kamera přímo při činu. „Na záběrech je vidět, že pachatel přichází z křoví, z místa pak i opakovaně odchází a znovu se na místo vrací. Nakonec se mu podaří násilím překonat uzamčenou schránku s mincovníkem a uloženými mincemi a z místa následně utíká,“ popsala mluvčí a doplnila, že poškozením stroje vznikla provozovateli škoda ve výši 15 tisíc korun, na odcizených mincích 6 tisíc korun.

Policisté z Vlašimi případ vyšetřují. Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci a pachateli hrozí až dva roky vězení.

V souvislosti s tím police zveřejnila i záběry z bezpečností kamery a obrací se na veřejnost. „Vzhledem k tomu, že se pachatel maskuje tmavým oblečením kapucí není lehké jej poznat. Věříme ale, že by ho podle oblečení mohl někdo poznat. Pachatel byl oblečen do černé mikiny s kapucí, na zádech měl černý batoh, černé kraťasy s proužkem a tmavé - hnědé nebo černé – boty,“ popsala mluvčí policie. Pokud by někdo pachatele na kamerových záznamech poznal, ať se ozve policistům z Vlašimi na telefonní číslo 974 871 750.