Ve Vlašimi jsou v dopravě už zase i krávy

Být to v Indii, nebylo by o čem psát. Jenže se to stalo v úterý 7. července dopoledne ve vlašimské ulici Politických vězňů u okružní křižovatky známé také jako U Kozla. Po silnici směrem na Benešov se tam vydala dojnice a pohotový řidič z nedalekého Trhového Štěpánova si stačil udělat snímek na památku a poskytl ho také Benešovskému deníku.

Kráva na okružní křižovatce. | Foto: Facebook čtenáře