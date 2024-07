K vážné dopravní nehodě došlo v úterý po půl sedmé ráno na dálnici D1 u obce Psáře na Benešovsku. Střetly se zda dodávka s kamionem a uvnitř zůstali zaklínění dva lidé. Poté, co je vyprostili hasiči byli transportováni letecky do pražské a hradecké nemocnice. Na místě se ráno tvořily několikakilometrové kolony.

Havárie se stala na 47. kilometru ve směru na Brno. Na místo okamžitě vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému. Pro středně těžce zraněného řidiče a spolujezdce z dodávky letěly i vrtulníky.

„Na místo operační středisko poslalo lékaře záchranářskou posádku, a to z Prahy i Hradce Králové a v péči byli dva středně těžce zranění. Oba jsme transportovali letecky. Jednoho do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a druhého do hradecké nemocnice,“ upřesnila mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.

Jak uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová, dálnice byla po dobu přistávání vrtulníku uzavřena. „Následně byla částečně zprovozněna a v současné době, tedy krátce před devátou hodinou, je znovu zcela uzavřena ve směru na Brno, a to z toho důvodu, že zde probíhá dokumentace ze strany policistů za pomocí dronu. Co se týče průběhu okolností dopravní nehody, ty budou předmětem dalšího šetření policistů,“ konstatovala. Barbora Schneeweissová.