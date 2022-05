V Louňovicích pod Blaníkem došlo ke srážce devětadvacetiletého motorkáře s osobním autem. To se otáčelo a řidič motocyklu do něj v té chvíli zezadu narazil. Utrpěl několikačetná těžká zranění, vrtulníkem byl přepraven do vinohradské nemocnice.