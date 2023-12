Očekávaný příděl několika centimetrů sněhu, který napadl v pátek odpoledne a v noci na sobotu, způsobil problémy některým řidičům na silnicích. Ti kvůli ujeté vrstvě sněhu a kluzké vozovce na několika místech nezvládli řízení a na pomoc vyrážela záchranka i hasiči.

Sníh komplikuje dopravu, ilustrační foto | Foto: ČTK

Nejvážnější nehoda se stala v Pětihostech na Praze východ, kde došlo po páté ráno k nehodě dvou nákladních a dvou osobních aut. „K nehodě došlo v souvislosti s počasím. Silnice je uzavřená v obou směrech a její otevření se předpokládá do deseti hodin dopoledne,“ řekl policejní mluvčí Michaela Richterová.

Podle mluvčího středočeské záchranky Marka Hylebranta byly na místě tři zraněné osoby. „Jedna osoba se zraněným ramenem byla připojena na umělou plicní ventilaci a převezena na ARO do vinohradské nemocnice. Další zraněný utrpěl pohmoždění hrudníku a byl převezen do střešovické nemocnice. Třetí zraněná pacientka měla bolesti hlavy a pohmožděné stehno. Transportována byla do benešovské nemocnice,“ řekl Deníku Hylebrant.

Sněžení v pátek zasáhlo také střední Čechy, policisté evidují desítky nehod

K dalším vážným nehodám v souvislosti s počasím na území kraje v noci na sobotu podle dostupných údajů nedošlo. To potvrdil i mluvčí hasičů Jan Sýkora. „Pomáhali jsme u řady dopravních nehod. V některých případech se jednalo například o vyproštění z příkopu, nebo úklid po nehodě. U některých nehod byla i zranění. Ale neevidujeme žádný složitější zásah,“ řekl Sýkora, který potvrdil zvýšený počet hasičských výjezdů.

Na dálnici D11 na Nymbursku, konkrétně na 51. kilometru ve směru na Prahu, se před jedenáctou hodinou srazily dva nákladní vozy. Jeden z řidičů musel být z vozu vyproštěn, k žádnému zranění ale při nehodě naštěstí nedošlo. Nehoda zablokovala provoz na dálnici.

Zástupci drah hlásili dočasné omezení provozu mezi stanicemi Mladá Boleslav a Katusice z důvodu pádu stromu do kolejiště. K odstranění problému a obnovení provozu na trati došlo kolem sobotní deváté ráno.

"Mimořádné události za železnici budeme během odpoledne odstraňovat. Co se týče stavu silniční a dálniční sítě, máme v terénu veškerou techniku," uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

V Praze hasiči zasahovali u několika spadlých stromů a ulomených větví. „Těžký sníh láme stromy a větve. Třeba na Smíchově spadl strom na zaparkované auto,“ uvedli pražští hasiči na síti X.

1/3 Zdroj: Hasiči Praha Popadané stromy vlivem počasí v Praze. 2/3 Zdroj: Hasiči Praha Popadané stromy vlivem počasí v Praze. 3/3 Zdroj: Hasiči Praha Popadané stromy vlivem počasí v Praze.

Nejvíce práce tak měli silničáři, kteří nasadili na odklízení sněhu přes noc veškerou možnou techniku. S výjimkou večera, kdy došlo k nehodě cisterny a čtyř osobních aut na Příbramsku a dočasně byla i kvůli počasí neprůjezdná část silnice číslo 4, by měly být všechny zásadní silnice v kraji sjízdné.

Nehoda čtyř aut a cisterny uzavřela v pátek večer silnici u Chraštic

I řidičům ze středních Čech může komplikovat jízdu situace na dálnici D1. Kromě namrzlých částí dálnice u Prahy stojí ve směru na Brno dlouhá kolona. Ta je způsobena ranní nehodou kamionu na 97. kilometru a podle informací z 9. hodiny už kolona měřila kolem 20 kilometrů a doprava v podstatě stojí. Policisté doporučují se jízdě po dálnici v tomto úseku zatím vyhnout.

Stovky domácností byly bez proudu

Energetická firma ČEZ po sněžení v noci na dnešek a dnes ráno zaznamenala 5900 domácností bez elektřiny, nejvíce ve Středočeském kraji. Sdělila to mluvčí firmy Soňa Holingerová. Bez elektřiny bylo před 10:00 asi 3000 domácností na Českolipsku a Mladoboleslavsku.

Na celém zásobovacím území ČEZ firma eviduje 18 poruch na vedení vysokého napětí. "Z toho šest je ve Středočeském kraji, kde je toho nejvíce," dodala Holingerová.

Společnost Pražská energetika, která dodává proud hlavně v Praze, žádné problémy nezaznamenala, sdělil mluvčí firmy Karel Hanzelka.