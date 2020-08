Utrpěl zranění, jejichž následkům na místě podlehl – a již nic platné nebyly oživovací pokusy svědků podle telefonických pokynů operačního střediska záchranné služby metodou TANR (což znamená telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace) ani následné úsilí záchranářů.

Prozatím jedinou jistotou je, že řidič ročníku narození 1933, který vyvázl bez úrazu, před jízdou nepil alkohol. To na místě potvrdil výsledek dechové zkoušky. Další souvislosti – mimo jiné to, zda k tragédii skutečně došlo při nárazu auta do kola zezadu, jak by mohly naznačovat stopy po střetu v pravé přední části kapoty vozidla, ale i na jeho čelním skle a na střeše – vyplynou z detailního prošetřování, kterého se na místě ujali kriminalisté.

Policisté předběžně pracují s verzí, že k nehodě zřejmě došlo při pokusu o předjížděcí manévr, řekla Deníku policejní mluvčí Michaela Nováková. „Osobní automobil pravděpodobně předjížděl cyklistu, když proti němu vyjel protijedoucí kamion,“ přiblížila předpokládanou verzi, s níž policisté nyní pracují. Řidič auta strhl řízení zpět, ale za cyklistou už nezabrzdil. Zda se to potvrdí, však ukáže až další vyšetřování, zdůraznila Nováková s odkazem na další úkony vyšetřovatele skupiny kriminální policie a vyšetřování.