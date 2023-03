Snížení počtu nehod, které prošetřovali policisté, ale částečně způsobila také jiná skutečnost. Motoristé totiž záležitost kolem nehody vyřídili na místě mezi sebou prostřednictvím euroformuláře častěji. Loni takto skončilo 253 nehod proti 220 v roce 2021.

Všechny smrtelné nehody jsou pro pozůstalé a blízké velkou tragédií. Dvě jsou ale o to závažnější, že řidič do naplánovaného cíle cesty nedovezl člověka, který se svěřil do jeho rukou. A právě proto řidiče také čeká soud za smrt způsobenou z nedbalosti.

Smrtelná nehoda u Olbramovic: náklaďák se srazil s fábií. Řidič škodovky zemřel

Nechvalně známá „silnice smrti“, tedy ta s označením I/3, dostála své pověsti ve čtvrtek 28. července krátce po poledni. Tehdy jelo ve směru od Olbramovic na Tábor sanitní vozidlo Volkswagen Transporter s pacientkou (1948) v zadní části vozu. U Votic řidič (1966) přejel dvojitou podélnou čáru souvislou a v protisměru se čelně střetl s osobním vozidlem Volkswagen Sharan s řidičem (2004) a stejně starou spolujezdkyní. Pacientka střet nepřežila a posádka Sharanu utrpěla vážná mnohočetná poranění.

„Benešovští kriminalisté loni v říjnu zahájili trestní stíhání a muže (1966) a obvinili ho z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ ,“ sdělila Barbora Schneeweissová. V případě prokázání viny a odsouzení muži hrozí až šest let vězení.

Řidič sanity podle policistů porušil povinnost, kterou mu ukládá zákon, kdy je jako řidič povinen řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace a ustanovení, které určuje, že se na pozemní komunikaci jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky.

Tragická nehoda u Čapího hnízda. Řidič střet nepřežil, mezi zraněnými je i dítě

U soudu skončí také další loňský případ ze silnice I/3. V neděli 20. listopadu v jednu hodinu v noci, vezl řidič (1996) osobního auta Toyota Prius, v tu dobu jako vozidlo taxislužby, od Prahy na Tábor na zadním sedadle mladou ženu (2002).

„Nedaleko Lažan u Mezna při průjezdu levotočivé zatáčky řidič taxi nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla svým schopnostem, vlastnostem vozidla, povětrnostním podmínkám a dopravně technickému stavu silnice. Na jejím namrzlém povrchu dostal smyku, přejel do protisměru a vlevo mimo komunikaci, kde se vozidlo opakovaně převrátilo přes střechu,“ popsala děsivý karambol policejní mluvčí.

Cestující na zadním sedadle při něm přišla o život. Benešovští kriminalisté pak muže obvinili z usmrcení z nedbalosti se šestiletou sazbou. Letos, na začátku února podala státní zástupkyně obžalobu.

Smrtelné nehody na silnicích Benešovska 2022



Neděle 17. dubna, 15:30 hodin

silnice III. třídy Rabyně – Neveklov - motocyklista (2001) na stroji Triumph Speed Triple

Příčina: nepřizpůsobení rychlosti jízdy, pád v zatáčce a náraz do svodidel.

Bez alkoholu



Středa 15. června, 15 hodin

silnice I/3 na obchvatu Olbramovic – řidič (1973) Volkswagenu Passat

Příčina: přejetí do protisměru, čelní střet s kamionem.

Bez alkoholu



Čtvrtek 28. července, 12:10 hodin

silnice I/3 u Votic - pacientka převozní sanity (1948)

Příčina: řidič sanity (1966) přejel dvojitou plnou čáru. Čelní střet s protijedoucím Volkswagenem Sharan.

Bez alkoholu.



Neděle 20. listopadu, 00:55 hodin

silnice I/3 poblíž Lažan u Mezna – žena cestující na zadním sedadle (2002)

Příčina: řidič taxi (1996) s vozidlem Toyota Prius, nepřizpůsobil rychlost jízdy. Po smyku na náledí v zatáčce se auto několikrát převrátilo přes střechu

Bez alkoholu



Čtvrtek 24. listopadu, 17:46 hodin

silnice I/3 na obchvatu Olbramovic – řidič (1966) Škody Octavia

Příčina: přejetí do protisměru, čelní střet s dodávkou s přívěsem

Bez alkoholu



Pondělí 5. prosince, 18:45 hodin

silnice I/3 – křižovatka poblíž Čapího hnízda – řidič (1956) Škody Fabia

Příčina: nedání přednosti v jízdě, střet s nákladním automobilem.

Bez alkoholu