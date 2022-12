Policistům přicházela hlášení o podstatně větším počtu nehod než obvykle. Naštěstí už bylo po odpolední dopravní špičce, kdy by následky mohly být patrně vážnější. Po půl deváté večer se situace začala zklidňovat.

Jen slabou útěchou mohlo být, že v jiných regionech se silnice pokryly ledem ještě víc. Zejména na severozápadě republiky. Kvůli hromadným nehodám i s účastí autobusů, k nimž došlo na kluzké vozovce, byla dokonce v obou směrech jízdy uzavřena karlovarská dálnice D6 u Lubence na Lounsku – téměř „na dohled od okraje Rakovnicka. Ostatně i tam se bouralo: u Krupé havarovalo auto mimo komunikaci, střet dvou osobních vozidel bez zranění řešili policisté na silnici II/ 237 v obci Ruda.

Vánoční tradice nebo kapří masakr? Aktivisté chtějí zakázat prodej živých ryb

Nehody jednoho či dvou osobních aut, které se obešly bez zásahu záchranářů a často i bez technické asistence hasičů, byly během pondělního večera poměrně častým obrázkem v řadě míst středních Čech. Třeba v obci Byšice na Mělnicku narazilo auto na Tyršově náměstí. Ve stejném okrese varovali policisté před kilometrovým úsekem s ledovkou u obce Řepín, kde také uvízlo nákladní auto.

Silně klouzající úseky se objevily také v některých částech Příbramska a Benešovska. Zledovatělý byl dokonce i povrch dálnice na 28. kilometru u Chocerad. Ve městě Hostivice na Praze-západ se dva osobáky střetly v Čížkově ulici; jen o chvíli později přišlo obdobné hlášení také od hřbitova v Mladé Boleslavi-Debři. Dodávka sjela do příkopu na silici II/118 u městyse Jince na Příbramsku.

Relativně nedaleko, v Berouně, na hlavním průtahu v Plzeňské ulici, dokonce srazilo auto chodce. Teprve další vyšetřování nicméně ukáže, nakolik se na těchto nehodách za uklouzaného večera podílely vlivy počasí. Posledně zmiňované neštěstí se odehrálo v křižovatce silnice II/605 s berounskými ulicemi Bratří Nejedlých a Na Dražkách.

Foto: Ranní dopravu komplikovalo nejen počasí, ale hlavně poruchy na dálnicích

Ani pondělní večer se neobešel bez nárazů aut do divoce žijících zvířat. Střety se zvěří řešili policisté například u Jesenice na Praze-západ. Nebo na silnici první třídy I/19 u Rožmitálu pod Třemšínem na Příbramsku. Rovněž na silnici první třídy, tentokrát I/32 na Nymbursku, narazilo osobní auto do kance; stalo se to u obce Chotěšice. Pro změnu střet se srnou byl hlášen od podbrdské obce Sádek na Příbramsku. Pro zvířata i pro auta dopadly tyto nehody smolně, lidé ale vyvázli bez zranění.

Ledovka poznamenala i veřejnou dopravu. Kvůli nesjízdnými silnicím se lidé nedočkali autobusů třeba na Kladensku v Libušíně, Smečně i některých částech Kladna, na Praze-západ šlo o Hradištko a Pikovice, o kus dál ještě o Choteč, na Rakovnicku o vesnici Vlkov. Zejména na Kladensku a Rakovnicku přitom dopravci počítali s tím, že se situace může zhoršovat. Celá řada autobusových spojů také kvůli kluzkým silnicím nabrala zpoždění.