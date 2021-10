Technická závada sběrače lokomotivy zastavila rychlík z Českých Budějovic do Prahy těsně za benešovským nádražím. | Foto: HZS Středočeského kraje

/FOTOGALERIE/ Technická závada sběrače lokomotivy zastavila v pátek 8. října rychlík z Českých Budějovic do Prahy těsně za benešovským nádražím. Profesionální hasiči z Benešova spolu s místní dobrovolnou jednotkou z Bedrče a drážními hasiči z Prahy pomohli po zastavení provozu na druhé koleji s evakuací 158 osob, které přešly na nádraží, kde počkaly na další spoj. Událost se obešla bez zranění.

