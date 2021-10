„Řidič automobilu Škoda Felicia srazil osmasedmdesátiletou ženu, a aniž by jí poskytl první pomoc, nechal ji ležet na vozovce a z místa nehody ujel,“ popsala smutnou událost mluvčí Policie ČR Benešov Barbora Schneeweissová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.