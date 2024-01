Řidič na dálnici D1 u Hvězdonic nezvládl řízení. Svým zraněním na místě podlehl

Tragická nehoda se stala v sobotu 20. ledna odpoledne u Hvězdonic. Řidič osobního auta se snažil předjet kamion a při zařazování zpět do pruhu nezvládl řízení a narazil do svodidel. Na místě zemřel. Jeden jízdní pruh ve směru do Prahy byl uzavřen.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jindřich Sýkora