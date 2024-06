„Zahraniční řidič kamionu ročník 1977 jel od centra města směrem na Konopiště, ale před podjezdem silnice I/3 nerespektoval dopravní značení Zákaz vjezdu vozidel vyšších než 3,4 metru. Kvůli tomu následně návěs narazil do konstrukce mostu a zaklínil se pod ním,“ popsala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Při nehodě došlo k poškození návěsu a případnou škodu na mostní konstrukci bude zjišťovat správce silnice I/3, Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Poškození mostu musíme zjistit diagnostikou, teprve pak můžeme vyčíslit případnou škodu,“ sdělil mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

Nehoda ale na dlouhé hodiny vyřadila z provozu silnici na okraji Benešova, po níž řidiči míří nejen do Konopiště nebo do Neveklova, ale především ji využívají k nájezdu na I/3 a sjezdu z ní do Benešova jak ve směru od Tábora, tak Prahy.

„Vyproštění kamionu a podařilo až ve dvě hodiny v noci ve středu 5. června,“ dodala policejní mluvčí s tím, že dechová zkouška řidiče na alkohol měla negativní výsledek.

Podle mluvčího Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Jana Sýkory vezl kamion role papíru. „Na místě pracoval vyprošťovací automobil a akci řídil velitel čety z Benešova. Překládku i vytažení si ale zajistil majitel kamionu sám,“ sdělil.

Oba mosty na silnici I/3 v benešovských Máchově a Konopišťské ulici se stávají pastí především pro nepozorné řidiče kamionů. Příjezdy k podjezdům jsou ale řádně značeny na několika místech v dostatečné vzdálenosti od kritického místa.

Většina nehod, k nimž tam došlo, se obešla jen se škodou na majetku. Jedna z nich si však na začátku července 2018 vyžádala také lidský život.

Tehdy šestačtyřicetiletý řidič vozidla jedné z benešovských společností nestáhl rameno, jímž se na vozidlo natahují velkoobjemové kontejnery. Při průjezdu pod silnicí I/3 od Týnce nad Sázavou v Máchově ulici rameno ukotvené v zadní části vozidla zavadilo o „strop“ podjezdu. Pákový efekt pak způsobil prudké vyzdvižení kabiny a deformaci pracovního prostoru řidiče o spodní část mostu.