„I v nich se stávají případy, kdy nemusí dojít k utonutí ale v uvozovkách jen ke zraněním – a to i s trvalými následky v důsledku skákání do neznáme vody,“ upozornila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová.

Za významně rizikovým místem lidé často ani nemusejí vytáhnout paty z domu. Sdílená pozornost, kdy malé děti hlídají u domácích jezírek a bazénů všichni přítomní dospělí, ale vlastně nikdo, stála už za řadou rodinných tragédií. Takový případ se na Benešovsku letos nestal. Oběti si tam letos připsaly řeky. V Sázavě se utopilo hned několik lidí.

Po šestapadesátiletém muži pátrali záchranáři v Sázavě kolem tábořiště Cíl u Sedliště. Navíc právě v době, kdy jen o zhruba šest kilometrů výš proti proudu řeky, u Soběšína na Kutnohorsku, jejich kolegové marně usilovali o nalezení dvou šestnáctiletých chlapců, kteří riskovali až příliš, když se šli o půlnoci vykoupat do rozvodněné řeky. Do pátrání po muži se v pátek 7. srpna zapojili vedle hasičů také kriminalisté, pozemní hlídky police, psovod a potápěči z Poříčního oddělení PČR Slapy. Pátrací akce pak skončila v sobotu 8. srpna kolem půl sedmé večer. Tělo muže vyzvedl z řeky potápěč.

Už následující den, v neděli 9. srpna do statistik utonulých přibyl další zápis. Devětasedmdesátiletá žena přišla o život poté, co ji společně s ještě jedním mužem strhl proud náhonu elektrárny v Krhanicích. Podle prvotní informace s níž pracovali policisté, měla žena skočit do vody pro mladíka, který se topit. Šetření ale potvrdilo jinou verzi. „Žena a ještě jeden muž si šli zaplavat, ale oba vodní proud strhl k náhonu. Žena se dostala pod vodu a utonula. Muže vytáhli lidé na břehu,“ popsala mluvčí Policie ČR Benešov Veronika Čermáková.

K velké tragédii se schylovalo už na začátku prázdnin na Slapech. Tam se v pondělí 6. července večer u Nebřichu převrátila plachetnice a následně klesla do téměř padesátimetrové hloubky. Z potápějící se lodi se skokem do vody zachránili čtyři děti a čtyři dospělí. Všechny bez zranění do bezpečí dopravili záchranáři. Podle policejních informací se loď se převrátila, když ji kapitán otáčel a do plachty se opřel poryv větru.