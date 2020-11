„Pětapadesátiletá žena oznámila, že se bojí o maminku, která jí opakovaně nezvedá telefon, i když byly domluvené, že si ten den zavolají,“ uvedla mluvčí.

Operační důstojník proto na místo vyslal policisty z nejbližšího obvodního oddělení ve Voticích. Ani hlídce se u domu na uvedené adrese v Sedlci-Prčici nepodařilo na seniorku dozvonit. Přes okno ale viděli, že žena v leží na zemi.

„Přes okno se dostali do místnosti a se starší ženou začali komunikovat. Byla při vědomí, ale velice zesláblá,“ popsala policistka. Seniorku po prvotním ošetření převezla do nemocnice sanita zdravotnické záchranné služby.

„Druhý den pak policistům z Votic oznamovatelka mailem poděkovala za rychlý zásah a záchranu života její maminky,“ dodala Veronika Čermáková a připomněla, že také kvůli další úspěšné akci votickým policistům poděkovala další žena za profesionální a slušné jednání.

To se ale stalo až za dva dny, shodou okolností ve stejné lokalitě. V úterý 27. října se vydali do lesa kolem kopce zvaného Vápenka poblíž Kvašťova, místní části města Sedlec-Prčice, manželé. Po třinácté hodině ale žena volala na linku 158, že se v lese rozdělili a muže nedokáže najít. Nezvedal mobil a po půlhodině marného křičení do lesa se začala bát o jeho život a zdraví. Votičtí policisté se po kontaktu se ženou pustili do propátrávání okolí místa, kde se manželé rozdělili, ale naštěstí se muž se po pár minutách vrátil zpět. Telefon muž nezvedal, protože ho u sebe vůbec neměl.