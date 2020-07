Případem plachetnice, která se v pondělí 6. července večer při plavbě po Vltavě na Slapské přehradě u Nebřicha na Neveklovsku převrátila a následně klesla do téměř padesátimetrové hloubky, se policisté dál zabývat nebudou.

Snímek hladiny Slapského přehradního jezera v místech, kde se potopila plachetnice. | Foto: HZS Příbram

Podle nich nikdo nespáchal žádný protizákonný skutek. A to přes to, že při incidentu policisté z Poříčního oddělení PČR Třebenice z vody zachránili čtyři dospělé a čtyři děti. Všichni cestující do vody naskákali poté, co se loď převrhla.