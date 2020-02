Řidič si zjevně neuvědomil včas, že když převáží naložený bagr, je výška jeho vozidla výrazně větší než obvykle. Přesné příčiny a konkrétního viníka nicméně policisté jednoznačně pojmenují až v rámci vyšetřování.

Ačkoli by laik očekával, že profesionálním řidičům se takováhle lapálie nepřihodí, právě při transportu bagrů se tyhle věci prostě stávají. Skoro jako přes kopírák vypadala bouračka nákladního auta s naloženým minibagrem na Kladensku. Tam tenhle náklad neprojel pod železničním mostem 20. července 2017 v obci Zákolany.

Tehdy se také nikomu nic nestalo; hmotnou škodu na vozidle (jež mělo rozbité jedno ze skel kabiny), bagru i mostu policisté vyčíslili na 35 tisíc korun; oprava pochroumané budky pracovního stroje si však zřejmě vyžádala vyšší náklady. Zastavila se však tehdy doprava na železniční trati, protože nejprve bylo nutno zkontrolovat, zda most nemá závažné poškození. Ukázalo se, že nikoli. Aktuální nehoda v Lichocevsi se obešla bez omezení železniční dopravy.

Poněkud kuriózní souvislostí se stalo, že na místo zákolanské nehody byl přivolán náhradní bagr. Minibagr totiž po nárazu do mostu spadl z kontejnerové korby, na níž byl naložen, a nově povolaný stroj, o poznání větší, pomohl ten ztroskotaný naložit zpátky.

Mnohem vážnější následky měla nehoda spojená se shozením bagru převáženého na podvalníku, k níž došlo rovněž v červenci, ale o rok dříve na dálnici D5. Stalo se to 26. července 2016 na čtvrtém dálničním kilometru poblíž Rudné, kde transportovaný bagr, jehož rameno nebylo při nakládání umístěno do nejnižší polohy, narazil do mostu nad dálnicí.

Urazil část jeho konstrukce, která spadla na projíždějící sanitku, tu zdemolovala a těžce zranila jejího řidiče. Do ní navíc narazilo další auto. Vznikla tehdy také značná hmotná škoda, a to i na mostě. Kvůli opravám jeho poškozených nosníků byla dálnice D5 uzavírána i na jaře a na podzim roku 2017.