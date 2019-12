/FOTOGALERIE/ U Neštětic nedaleko Neveklova došlo v sobotu 7. prosince před 13. hodinou k dopravní nehodě. Osobní automobil zde narazil do stromu.

Dopravní nehoda u Neštětic 7. prosince 2019. | Foto: HZS Středočeského kraje

Na místě zasahovali profesionální hasiči z Benešova. "Jednu osobu museli hasiči z vozu vyprostit a následně ji předali do péče zdravotnické záchranné službě," konstatuje zpráva HZS Středočeského kraje.

„Muž utrpěl středně těžká poranění včetně otevřené zlomeniny dolní končetiny. Záchranáři ho ošetřili, podali nezbytné léky a zafixovali do dlahy a vakuové matrace. Poté byl připraven k transportu a přepraven do benešovské nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.