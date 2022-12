Komplikace se odehrály i o něco blíž k Vlašimi, v kopci s železničním přejezdem nedaleko Dobříčkova. Na stejné silnici II/112 provoz zcela zablokoval na dlouhé minuty napříč silnice postavený autobus, jehož zadní kola uvízla nad příkopem.

Vydatné sněžení přineslo kalamitu, doprava zkolabovala i na hlavních tazích

„Jdeme z toho autobusu,“ smála se čtyři děvčata procházející asi kilometr za struhařovskou křižovatkou směrem na Benešov. „Jely jsme do školy do učiliště ve vlašimském zámku,“ prohodily a pokračovaly v chůzi po silnici II/111 na Benešov.

Další dívky stály na autobusové zastávce u struhařovské benzinky. „Jely jsme do Vlašimi do obchodní akademie, ale teď jedeme domů,“ řekly a ve směru na Benešov si „stopnuly“ linkový autobus. Nebylo to tak složité, protože vozidlo stálo v dlouhé nehybné koloně.

Frekventovaná silnice v Břežanském údolí bude v úterý znovu průjezdná

Auta ale stála také například i v Budkově, z níž k Pecínovu a k Bystřici na silnici II/111 vede prudký kopec. Na jeho vrcholu zastavil od Bystřice přijíždějící prázdný „klaďák“. Jeho řidič z opatrnosti na neprohrnutou silnici z poměrně prudkého kopce raději ani nenajel. Z opačné strany se ale zastavily i dodávky a kousek za struhařovským vlakovým nádražím uvízla v příkopu před Budkovem Škoda Octavia.

Sníh komplikoval dopravu i v jiných částech okresu, například u Čechtic skončilo několik osobních aut nedobrovolně za krajnicí.